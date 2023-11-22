我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

感恩節餐桌必備？火雞依舊是首選 受歡迎甜點是這道

「小雪」節氣轉冷吃什麼？ 中醫推2茶飲、溫補食品助養生

NOW健康
(取材自NOW健康)
(取材自NOW健康)

今年的小雪節氣是11月22日，小雪節氣後，氣溫下降，但大地尚未過於寒冷，雖開始降雪，但雪量不大，故稱為小雪，此時萬物失去生機，天地閉塞而轉入嚴冬。《黃帝內經》：「春生、夏長、秋收、冬藏，是氣之常也，人亦應之。」此句說明相較於春夏和秋季，冬季更應著重補養身體。小雪過後，寒氣加劇，舊病復發率上升，尤其是心腦血管疾病，所以冬季一定要保持良好的作息時間和生活規律，還要加強鍛煉。

台灣中醫師莊可鈞說明小雪後會出現氣溫下降，所以起居應做好禦寒保暖，預防感冒發生，這個時節可用「薄衣法」，原則是以穿衣不出汗為主，避免汗孔大開，引風邪寒氣侵入人體。

小雪節氣前後，天氣常陰冷晦暗，光照較少，此時容易引發或加重憂鬱症。這個季節宜吃溫補食品，如牛肉、羊肉、雞肉等，同時還應多吃補腎食品，如腰果、芡實、山藥、白果、核桃等。另外，菠菜、牡蠣、橘子、碗豆、黃豆和深綠色蔬菜中都含有葉酸也可改善憂鬱症狀。

莊可鈞認為，陽光對人體健康十分重要，認為常曬太陽能助發人體的陽氣，特別是在冬季，由於大自然處於「陰盛陽衰」狀態，而人應乎自然也不例外，因此，在日常起居上，經常外出曬太陽，更能起到壯人陽氣、溫通經脈的作用。

適量飲用2茶飲 可補氣又能生津潤肺

古代將小雪分為三候：「一候虹藏不見﹔二候天氣上升地氣下降﹔三候閉塞而成冬。」表示自然界的陽氣上升，地中的陰氣下降，導致天地不通、陰陽不交，所以萬物失去生機，天地閉塞而轉入嚴冬，這個時節可借助暖身熱茶來保養身體。

百合玫瑰紅棗茶

1.材料：玫瑰花15克、百合10克、紅棗5克。
2.作法：將玫瑰花、百合洗淨，紅棗對半剖開，加入1000cc煮沸的水中，放涼後即可飲用。
3.功效：玫瑰花行氣解鬱；百合養陰潤肺止咳，清心安神；紅棗補中益氣，養血安神。

黃耆枸杞養生茶

1.材料：黃耆15克、枸杞10克、紅茶3克。
2.作法：將黃耆、枸杞放入鍋中，加入適量清水煮約15分鐘，再放入紅茶，繼續煮約5分鐘即可飲用。
3.功效：黃耆味甘性平，有補氣生陽、調和脾胃、潤肺生津的功效；枸杞補肝腎，益精血，明目，搭配紅茶可暖身生陽、預防感冒。

天氣轉冷感冒、過敏跟著來？中醫師推按摩3穴位養生

除了茶飲與溫補食品外，莊可鈞表示，平時按壓以下3個穴位，也能有助於養生，並緩解感冒、過敏等呼吸系統疾病的症狀：

尺澤穴

1.位置：肘橫紋上，肱二頭肌腱的橈側緣。
2.功效：尺澤穴為肺經的合穴，具有肅降肺氣、清泄肺熱、滋陰潤肺的功效，可用來治療呼吸系統的疾病，例如咳嗽、氣喘、咽喉痛等。若常按尺澤穴，可緩解呼吸道症狀的不舒服，1次按壓10分鐘，兩手交替按壓。

合谷穴

1.位置：位在手掌虎口處，在第1、2掌骨之間，兩骨相合處。
2.功效：具有疏散風邪、清利肺氣等功效，可用於緩解過敏、感冒、打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛等發炎症狀。

足三里穴

1.位置：小腿前外側，膝下四橫指脛骨旁凹陷處。
2.功效：按摩足三里穴可調理脾胃和胃消滯，進而改善腸胃腹脹感。

過敏 憂鬱症 核桃

上一則

感恩節餐桌必備？火雞依舊是首選 受歡迎甜點是這道

延伸閱讀

22日迎「小雪」 中醫師曝：抗寒吃這些、3大禁忌

22日迎「小雪」 中醫師曝：抗寒吃這些、3大禁忌
頸部疼痛當作感冒 輕忽卻成甲狀腺低下

頸部疼痛當作感冒 輕忽卻成甲狀腺低下
可樂加熱可緩解感冒？專家：還不如黑糖水加老薑

可樂加熱可緩解感冒？專家：還不如黑糖水加老薑
抗感冒五行湯 提高免疫力

抗感冒五行湯 提高免疫力

熱門新聞

川菜香辣濃重的味道，深受「80後」、「90後」喜愛。圖為川菜的代表性菜餚麻婆豆腐。（新華社）

川菜躍升中國第1大菜系 80後最愛：魚香肉絲我可以吃3碗飯

2023-11-18 22:50
（圖：NOW健康提供）

冬季養身食譜公開 飲食採遠3白、近3黑 進補暖胃禦寒

2023-11-15 01:25
一位網友分享自己的自創食譜，表示在乾泡麵中加入「這一物」，吃起來竟意外的美味。示意圖。（取材自unsplash）

他揭乾泡麵「加一物」變神級美味 網驚呼：跟麻醬麵好像

2023-11-16 01:55
（圖：NOW健康提供）

紅豆湯僅排第7 公開15款甜湯熱量 這款竟是熱量殺手

2023-11-19 01:15
人們對感恩節餐桌上該擺上什麼食物雖然見仁見智，但超過三成美國人仍認為火雞是最愛。(美聯社)

感恩節餐桌必備？火雞依舊是首選 受歡迎甜點是這道

2023-11-21 21:49
陳博淵表示，中醫領域已鮮少將豬皮作為藥用，主要還是使用其「膠質」，製成龜鹿二仙膠等藥材，並非藥方本身。(本報資料照)

網傳豬皮「藥食同源」可降三高？中醫師聽了搖頭

2023-11-17 01:39

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職