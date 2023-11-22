「小雪」節氣轉冷吃什麼？ 中醫推2茶飲、溫補食品助養生

(取材自NOW健康)

今年的小雪節氣是11月22日，小雪節氣後，氣溫下降，但大地尚未過於寒冷，雖開始降雪，但雪量不大，故稱為小雪，此時萬物失去生機，天地閉塞而轉入嚴冬。《黃帝內經》：「春生、夏長、秋收、冬藏，是氣之常也，人亦應之。」此句說明相較於春夏和秋季，冬季更應著重補養身體。小雪過後，寒氣加劇，舊病復發率上升，尤其是心腦血管疾病，所以冬季一定要保持良好的作息時間和生活規律，還要加強鍛煉。

台灣中醫師莊可鈞說明小雪後會出現氣溫下降，所以起居應做好禦寒保暖，預防感冒發生，這個時節可用「薄衣法」，原則是以穿衣不出汗為主，避免汗孔大開，引風邪寒氣侵入人體。

小雪節氣前後，天氣常陰冷晦暗，光照較少，此時容易引發或加重憂鬱症 。這個季節宜吃溫補食品，如牛肉、羊肉、雞肉等，同時還應多吃補腎食品，如腰果、芡實、山藥、白果、核桃 等。另外，菠菜、牡蠣、橘子、碗豆、黃豆和深綠色蔬菜中都含有葉酸也可改善憂鬱症狀。

莊可鈞認為，陽光對人體健康十分重要，認為常曬太陽能助發人體的陽氣，特別是在冬季，由於大自然處於「陰盛陽衰」狀態，而人應乎自然也不例外，因此，在日常起居上，經常外出曬太陽，更能起到壯人陽氣、溫通經脈的作用。

適量飲用2茶飲 可補氣又能生津潤肺

古代將小雪分為三候：「一候虹藏不見﹔二候天氣上升地氣下降﹔三候閉塞而成冬。」表示自然界的陽氣上升，地中的陰氣下降，導致天地不通、陰陽不交，所以萬物失去生機，天地閉塞而轉入嚴冬，這個時節可借助暖身熱茶來保養身體。

百合玫瑰紅棗茶

1.材料：玫瑰花15克、百合10克、紅棗5克。

2.作法：將玫瑰花、百合洗淨，紅棗對半剖開，加入1000cc煮沸的水中，放涼後即可飲用。

3.功效：玫瑰花行氣解鬱；百合養陰潤肺止咳，清心安神；紅棗補中益氣，養血安神。

黃耆枸杞養生茶

1.材料：黃耆15克、枸杞10克、紅茶3克。

2.作法：將黃耆、枸杞放入鍋中，加入適量清水煮約15分鐘，再放入紅茶，繼續煮約5分鐘即可飲用。

3.功效：黃耆味甘性平，有補氣生陽、調和脾胃、潤肺生津的功效；枸杞補肝腎，益精血，明目，搭配紅茶可暖身生陽、預防感冒。

除了茶飲與溫補食品外，莊可鈞表示，平時按壓以下3個穴位，也能有助於養生，並緩解感冒、過敏等呼吸系統疾病的症狀：

尺澤穴

1.位置：肘橫紋上，肱二頭肌腱的橈側緣。

2.功效：尺澤穴為肺經的合穴，具有肅降肺氣、清泄肺熱、滋陰潤肺的功效，可用來治療呼吸系統的疾病，例如咳嗽、氣喘、咽喉痛等。若常按尺澤穴，可緩解呼吸道症狀的不舒服，1次按壓10分鐘，兩手交替按壓。

合谷穴

1.位置：位在手掌虎口處，在第1、2掌骨之間，兩骨相合處。

2.功效：具有疏散風邪、清利肺氣等功效，可用於緩解過敏、感冒、打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛等發炎症狀。

足三里穴

1.位置：小腿前外側，膝下四橫指脛骨旁凹陷處。

2.功效：按摩足三里穴可調理脾胃和胃消滯，進而改善腸胃腹脹感。