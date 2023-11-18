川菜躍升中國第1大菜系 80後最愛：魚香肉絲我可以吃3碗飯

川菜香辣濃重的味道，深受「80後」、「90後」喜愛。圖為川菜的代表性菜餚麻婆豆腐。（新華社）

超越粵菜與江浙菜，川菜已成為中國第一大菜系。根據近日發布的《川菜產業高品質發展報告2023》，截至今年上半，在中國川菜餐廳數量已超過32萬家，遠遠高過粵菜、江浙菜等菜。川菜麻辣、香辣、青花椒等風味的「辣」，更成為中國「80後」（指1980年至1989年出生者）消費者的最愛口味。

綜合媒體報導，2023全球川菜產業發展會議16日在四川廣安舉行，世界中餐業聯合會、四川旅遊學院於會上共同發布《川菜產業高品質發展報告2023》。

報告中引述聯合利華飲食策劃大數據研究中心數據指出，截至2023年上半年，中國川菜門市數量已超過32萬家，遠高於粵菜、江浙菜等菜系門市數量，其中，川渝兩地為川菜的大本營。另，在上海、北京 、深圳等川菜門市數量也在逐年增長。

報告還提到，川菜產業在文化傳承與創新方面也有顯著成效。2021年6月，川菜烹飪技藝入選第五批中國國家級非物質文化遺產代表性計畫名錄，為川菜的文化傳承開啟新的篇章。目前，四川共有「中華老字號」47個。其中餐飲類44個，佔93.6%；「四川老字號」125個，餐飲類107個，佔85.6%。

報告稱，據統計，在中國中西合璧的創新菜色深受年輕消費族群喜愛，銷量成長超過50%。其中，「80後」消費者對於「辣味」偏好明顯，成為該族群的最愛口味，其中又以麻辣、香辣、青花椒等風味的川菜味型，最為中國消費者歡迎。

報告表示，川菜以其獨特的辣味和口感，成功地滿足了市場需求。隨著口味不斷推陳出新，川菜未來可望在中國餐飲市場繼續引領潮流，穩坐其中國第一大菜系地位。