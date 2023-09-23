澳洲男子意外發現已放3年的麥當勞漢堡，竟一點黴菌也沒有。（取材自TikTok）

一名澳洲 的男子在自身汽車的備胎中發現了已快成灰的「麥當勞 漢堡」。男子估計這個漢堡已經放了一至三年，拿起發現堅硬如石頭，對於漢堡的情況感到相當訝異。隨後他開始了「實驗」，不斷拿東西狂敲漢堡，最後竟像磚頭般碎裂、上面甚至沒有一點黴菌，影片上傳至社群平台後引起大批網友關注。

根據澳媒《yahoo！news》報導，該名男子將此影片分享至「TikTok 平台」上，並以「上面沒有一點黴菌……甚至沒有被螞蟻吃掉」為題，只見影片中男子一開始拿起漢堡、並將漢堡打開，裏頭的肉和蛋仍「緊緊的」黏在漢堡皮上。隨後他用力的將漢堡往車子上猛敲，漢堡竟完好如初。接著男子將漢堡丟至地上，開始用槌子死命猛打，沒想到漢堡竟和磁磚一般碎裂成好幾小片，甚至用手捏也像是粉末般飛散。

影片一出，引起不少網友留言「竟然沒有黴菌，我們平時到底吃了什麼」、「我一開始以為那是煎蛋」、「漢堡甚至沒有發黴」、「我們竟然都吃這種食物」、「黴菌甚至不想吃它」、「這就是為什麼我15年來都沒有吃麥當勞的原因」。

對此，麥當勞曾回應「我們的食物為了分解需要一定的條件、特別是水分。若沒有足夠的水分，無論是食物本身還是環境中，細菌和黴菌就不會滋生。你看到的漢堡可能處於脫水的狀態，絕對和購買當天的不一樣」。

連黴菌都怕！麥當勞漢堡放3年「硬梆梆」 鐵鎚猛砸逾10下才碎

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