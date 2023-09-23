我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦理普通護照至少要等10周 國務院：出國前預留6個月

耶魯、哈佛是「學術空殼」共和黨菁英回頭批常春藤母校

連黴菌都怕…麥當勞漢堡放3年「硬梆梆」 鐵鎚猛砸逾10下才碎

TVBS新聞網／編輯 張庭暄 即時報導
澳洲男子意外發現已放3年的麥當勞漢堡，竟一點黴菌也沒有。（取材自TikTok）
澳洲男子意外發現已放3年的麥當勞漢堡，竟一點黴菌也沒有。（取材自TikTok）

一名澳洲的男子在自身汽車的備胎中發現了已快成灰的「麥當勞漢堡」。男子估計這個漢堡已經放了一至三年，拿起發現堅硬如石頭，對於漢堡的情況感到相當訝異。隨後他開始了「實驗」，不斷拿東西狂敲漢堡，最後竟像磚頭般碎裂、上面甚至沒有一點黴菌，影片上傳至社群平台後引起大批網友關注。

根據澳媒《yahoo！news》報導，該名男子將此影片分享至「TikTok平台」上，並以「上面沒有一點黴菌……甚至沒有被螞蟻吃掉」為題，只見影片中男子一開始拿起漢堡、並將漢堡打開，裏頭的肉和蛋仍「緊緊的」黏在漢堡皮上。隨後他用力的將漢堡往車子上猛敲，漢堡竟完好如初。接著男子將漢堡丟至地上，開始用槌子死命猛打，沒想到漢堡竟和磁磚一般碎裂成好幾小片，甚至用手捏也像是粉末般飛散。

@whats_the_issue

Found this cheese burger in a spare wheel well at work , has to be atleast 1-3 years old , the burger is rock hard with out one bit of mould on it WTF it wasnt wven eaten by ants 🐜 😳 #fyp #fypシ #mcdonalds #mcdonaldsau #foryoupage

♬ original sound - Papi Cam

影片一出，引起不少網友留言「竟然沒有黴菌，我們平時到底吃了什麼」、「我一開始以為那是煎蛋」、「漢堡甚至沒有發黴」、「我們竟然都吃這種食物」、「黴菌甚至不想吃它」、「這就是為什麼我15年來都沒有吃麥當勞的原因」。

對此，麥當勞曾回應「我們的食物為了分解需要一定的條件、特別是水分。若沒有足夠的水分，無論是食物本身還是環境中，細菌和黴菌就不會滋生。你看到的漢堡可能處於脫水的狀態，絕對和購買當天的不一樣」。

連黴菌都怕！麥當勞漢堡放3年「硬梆梆」 鐵鎚猛砸逾10下才碎

TVBS新聞網

澳洲男子意外發現已放3年的麥當勞漢堡，不僅沒發霉，還硬得像石頭一樣。（取材自Ti...
澳洲男子意外發現已放3年的麥當勞漢堡，不僅沒發霉，還硬得像石頭一樣。（取材自TikTok）

麥當勞 澳洲 TikTok

上一則

早午餐漢堡？他曝麥當勞「特定時段」隱藏菜單

延伸閱讀

專欄作家上「X」怨機場吃一頓飯78美元 眼尖網友吐槽他忘了「這一點」

專欄作家上「X」怨機場吃一頓飯78美元 眼尖網友吐槽他忘了「這一點」
30年來第一次 麥當勞明年加盟費從4%提高到5%

30年來第一次 麥當勞明年加盟費從4%提高到5%
麥當勞明年元月調高美加盟商授權金 近30年首見

麥當勞明年元月調高美加盟商授權金 近30年首見
早午餐漢堡？他曝麥當勞「特定時段」隱藏菜單

早午餐漢堡？他曝麥當勞「特定時段」隱藏菜單

熱門新聞

溫蒂漢堡推出培根芝士漢堡一美分加價購。(Wendy's官網)

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

2023-09-16 21:20
有網友爆料麥當勞一隱藏產品，只有在特定時段才吃得到。（路透）

早午餐漢堡？他曝麥當勞「特定時段」隱藏菜單

2023-09-20 20:09
一位日本網友和老公分食冰淇淋，但分食方式引起討論。示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

一盒冰淇淋兩人怎麼分？他「一刀」完美切割讓網友稱奇

2023-09-14 02:30
忙碌生活中，每天一杯咖啡已成為不少人的日常。（示意圖／ingimage）

喝咖啡看個性…愛拿鐵是濫好人 完美情人都喝「這款」

2023-09-13 20:18
現代人生活壓力大，常常受失眠所苦，營養師黃威杰提醒，想要擁有好的睡眠品質可從食物下手，鮭魚就是其中之一。(中央社)

從飲食改善失眠 營養師推奇異果、酸櫻桃等5種食物

2023-09-19 02:29
紐約台灣市集17日在曼哈頓中城鄰近帝國大廈的鬧區登場，近20個攤商共襄盛舉，人潮絡繹不絕。（中央社）

紐約「台灣市集」再登場 鹽酥雞、刈包攤進駐

2023-09-18 00:06

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金

參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金