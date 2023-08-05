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營養師列15款湯麵熱量評比 「這種麵」第一熱量爆高

聯合新聞網／即時報導
營養師高敏敏將民眾愛吃的湯麵熱量進行評比，發現紅燒牛肉麵竟高居第一。（示意圖／ingimage）
營養師高敏敏將民眾愛吃的湯麵熱量進行評比，發現紅燒牛肉麵竟高居第一。（示意圖／ingimage）

結束一天的辛勞，點一碗湯麵果腹，熱湯暖胃，配上滑溜溜的麵條，再搭配營養的青菜、肉，倒也不輸便當菜色。不過因為各種麵體的製作方式有所不同，導致各類湯麵熱量也大有所異，因此營養師高敏敏便在臉書的個人粉絲專頁「高敏敏 營養師」發文分享「15款湯麵的熱量排行」，提醒民眾用餐時也要注意身體健康。

高敏敏表示，一碗麵食的澱粉量相當於半碗白飯而已，因此自己最愛點一碗湯麵配小菜，但她也說明由於「麵體的製作方式不同，熱量還是有差」，所以她便貼心將民眾常吃的湯麵，以高、中、低熱量三個類別進行排行，提供民眾日後用餐時作為參考。

高熱量區

紅燒牛肉麵870kcal高血壓者注意

大滷麵850kcal限糖者注意

排骨酥麵750kcal高膽固醇者注意

肉羹麵710kcal限糖者注意

酸辣湯麵600kcal限糖者注意

中熱量區

鵝肉湯麵580kcal高血壓者注意

鍋燒意麵550kcal高血壓者注意

餛飩麵535kcal高膽固醇者注意

蛤仔麵435kcal急性痛風者注意

鴨肉麵430kcal慢性腸者注意

低熱量區

蚵仔麵線415kcal限糖者注意

榨菜肉絲麵400kcal高血壓者注意

台南意麵380kcal高血壓者注意

陽春麵360kcal限糖者注意

擔仔麵282kcal腎臟病者注意

#皆以一碗作為計算單位

高敏敏提醒，若是喜歡牛肉麵，建議選擇清燉湯底，盡量少選擇紅燒、蕃茄口味，且挑選一般的牛腱肉或牛筋便足夠了，牛腩和牛雜熱量較高建議少吃。麵條以富有飽足感的粗麵為佳，較有嚼勁也較不易吸附油脂。

至於湯的部分，由於可以幫忙過濾掉額外的油脂，不喝完也不用覺得浪費。其他像是肉羹麵、蚵仔麵線會加入太白粉水勾芡，易引起血糖飆升導致肥胖，若再加入「大腸」，除了熱量加倍之外，內臟類食物飽和脂肪高，攝取過多也會影響血脂。

因此她建議，常食用湯麵作為一餐的人，可以在裡面加蛋及一些蔬菜，維持營養素均衡，不要讓自己的身體處在發炎的狀態，而降低了自己寶貴的免疫力，她也呼籲大家，「有寶貴的物資之餘，也不要忽視了健康」。

高血壓 肥胖 血糖

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