「紫色寶石」從皮到籽都營養 葡萄抗氧化又能防癌　

圖片來源 ／健康醫療網

每年的夏秋是葡萄成熟時，夏季吃冰涼的葡萄配上濃郁香氣的葡萄酒，冰涼又消暑！台灣行政院農業委員會分享葡萄8大品種，不但含有維他命A、B1 、B2 、C多種礦物質，也富含蛋白質、氨基酸。葡萄的保健成分主要存在於皮與籽之中，富含多酚類與花青素，而且葡萄籽萃取物是一種非常有效的抗氧化劑，能降血壓 、預防癌症 。

清洗前

台灣農委會在臉書 分享買回來葡萄之後，用紙包好，放在冰箱暫時貯存，不要使用塑膠袋，那樣會使葡萄表面結霜，引起裂果和腐爛。消費者會注意到剛買回來的葡萄上面常有白白的髒東西，食用前要洗乾淨才能食用（特別是打汁飲用）。葡萄果粉是葡萄的一層保護膜、厚度越厚越好。

清洗中

先將腐爛的葡萄果粒去除，用剪刀在葡萄果蒂與果實交接處，小心剪開。不可剪破果皮，破皮後洗滌時容易污染到果肉，也不要留一小段果梗，留有小果梗的葡萄粒不易洗淨，也容易刺傷其他的葡萄。剪完的穗梗，可以看到與葡萄交接處平滑完整。再以清水輕輕沖洗即可食用。

清洗後

將水稍微瀝乾後，裝於盤中就可享用，冰鎮後口感更佳。

另外．葡萄要吃的時候再洗，因為洗過後不吃容易壞掉。洗了之後，即使放在冰箱冷藏，也只能放2、3天。若要放冰箱冷藏，建議貯藏在-0.5°C至0°C，可保存約2至8周。

葡萄8大品種各有風味，其中巨峰葡萄高居甜度之冠。（取材自台灣行政院農委會臉書）

皮肉籽各有營養

台灣行政院農委會農業知識入口網說明，常吃葡萄可健腦、強心、利尿、開胃、使人強壯、耐風寒，而葡萄的根、莖也可以成為藥引子，可稱為重要水果。不同的葡萄食用部位其營養成分也不同。

葡萄籽 可降血壓、預防癌症

許多研究人員發現，葡萄籽中的多酚類天然抗氧化劑無論是含量或是種類都比葡萄皮和葡萄果肉豐富，包含極高的抗氧化作用，且在釀酒過程中能溶於酒中並發生變化，不僅影響葡萄酒的外觀、口感、甚至營養保健功能。

甚至有研究指出，葡萄籽的萃取物能適度降血壓的作用。葡萄籽萃取物是一種非常有效的抗氧化劑，能預防癌症，傳統症候群等之發生，以及改善血液的循環系統。近來，葡萄籽萃取物已成西方極受歡迎的營養補充食品，在超市、健康食品店到處都可買到。

葡萄皮 抗氧化力比柳橙鳳梨更高

各種熱門葡萄產品的好處，生鮮葡萄都有，但建議「吃葡萄不吐葡萄皮」。因為，葡萄的保健成分主要存在於皮與籽之中，以多酚類與花青素為主，已知的保健功效包含抗氧化與抗癌效應。根據研究，葡萄的總抗氧化力在水果類中幾乎獨占鰲頭，比柳橙、鳳梨、葡萄柚等富含維生素Ｃ的水果還高，因為除了維生素Ｃ、Ｂ、類胡蘿蔔素之外，花青素的效應也非常強，還有包含各種多酚類的整體配合。

葡萄果肉 幫助消化、解毒又能補血

葡萄果肉含有大量的葡萄糖及果糖，易為人體所吸收，可迅速轉為熱量、恢復體力、消除疲勞，果酸含酒石酸及蘋果酸能幫助消化，果膠及單寧酸則可解毒。葡萄果肉還可以釀成葡萄酒、曬成葡萄乾及製成果汁，葡萄乾、葡萄汁富含醣分、熱量高並含豐富的鐵質，具有補血滋養的效果，尤其對生產前後的婦女可保胎氣。另外，葡萄果肉亦含有大量的葡萄糖，是人體不可缺的營養。根據專家指出，鮮食的葡萄，在經過適期套袋後果粉很均勻，沒有殘留藥斑，果粒大小勻稱色，澤紫黑者都是上等且安全的果品。

資料來源：健康醫療網

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