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海帶為何要打結？營養師：食用方便和煮熟不貼鍋

聯合新聞網／ 即時報導
一名女網友用餐到一半，突然好奇「是誰幫海帶打結？」，釣出知情人士出來解答2大功用。（取材自臉書）
一名女網友用餐到一半，突然好奇「是誰幫海帶打結？」，釣出知情人士出來解答2大功用。（取材自臉書）

海帶是餐桌上常見的食物，無論煮湯、滷味或者涼拌都相當可口。日前有一名女網友用餐時好奇「海帶的結是誰打的呀」，引發討論。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」指出，外出吃火鍋因為配料有海帶，突然很好奇為什麼海帶要打結、用途何在。原PO表示有向爸媽請教過這個問題，得到無言的答案，「我爸說它長出來就這樣，我媽說人工綁的」。不少網友看了歪樓說，「是海，因為它跟海有心結」、「其實那段是海帶的心，海帶也是有心結的」、「你吃的都是公海帶，結紮打結的記號」。另外有人抱怨說「我討厭這個結，常常都有沙」、「+1咬到還有聲音」。

有知情人士出來解答原PO的疑問，「有專門人工打的結，用意是海帶久煮，易黏稠黏在一起，且也會容易黏在鍋底，打結可防止這情形發生，其二是比較容易夾取」、「人工打結，國中同學家在賣海帶，以前從她家經過，都看到她邊看電視邊幫海帶打啾啾」、「那是採收後先風乾、裁剪、打結後，再用水泡開的，這就是為何你在市場看到，攤販販售海帶都是泡在水裡」。

事實上，本報系聯合報過去曾經報導，有營養師解釋，海帶之所以會打一個結，有食用方便和煮熟不貼鍋兩大好處。因為當海帶煮水之後表面會出現黏糊糊的一層，一片片放在鍋裡煮起來就容易層層疊起，吃的時候也很不方便。

另外，上鼎昆布實業有限公司也曾發布一段影片，介紹海帶加工過程。當海帶自深海域採收後，會先用拖船拖回碼頭，再吊運到貨車上，載回工廠加工處理，做成鹽漬海帶。鹽漬海帶經過熱處理（用熱水煮過殺菌）、鹽漬（加入鹽讓海帶品質穩定）和切割分類三步驟後，會再分別被製成海帶絲、海帶結、海帶卷等食材，而這些都是工廠裡的工人動手處理的，包括替海帶打結，以及在海帶卷中間插入一根竹籤。

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