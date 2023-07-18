吃瓜消暑 紅黃西瓜怎麼選、吃不完怎麼辦 營養師解答

炎炎夏日，吃西瓜消暑是不少民眾的一大享受；圖為超市販賣的小玉西瓜。（記者林琮恩／攝影）

盛夏天氣炎熱，冰涼消暑的西瓜是不少人的夏季水果首選。民眾選購西瓜時，常好奇黃西瓜、紅西瓜哪一種營養價值較高？自賣場購買西瓜，則面對冰箱冰不下的問題。

台灣新光醫院營養師廖淑芬指出，食物不分貴賤，不應區分紅、黃西瓜孰優孰劣，應多元攝取才能讓人體獲得最大益處；選購西瓜時建議民眾依家庭成員數量量力而為，若一次吃不完，務必要以保鮮膜、保鮮盒包覆再放入冰箱，避免冰箱內生熟食交互污染，造成腸胃不適。

廖淑芬說，切西瓜時除了要注意刀具清潔，因為切開後接觸空氣，食物氧化會降低營養價值，應盡快食用完畢，且因為空氣中都是細菌，「沒有放冰箱一定不行，低溫 才不會壞掉。」建議人數較少的家庭不要買太大量的水果，若真的買了太大片的西瓜，可用保鮮膜包起來，或切開後使用保鮮盒裝起來再放進冰箱；冰箱內通常有熟食也有生食，若直接放置仍有遭污染的可能性，且放入冰箱的西瓜最好一天內吃掉。呼籲民眾購買西瓜時應量力而為，不要為了省小錢，反而造成食物浪費，甚至因此生病、肚子痛，得不償失。

民眾常好奇，選擇西瓜時要挑選紅西瓜還是黃西瓜？廖淑芬表示，每個食物各有優缺點「不應非得要比較」，若以營養學角度出發，選擇多元食物，才能把不同的營養價值「拼湊起來」讓人體健康獲得最大益處。若真要區分紅、黃西瓜的營養價值，則紅西瓜含有維生素A、Beta胡蘿蔔素與茄紅素，能夠保護眼睛粘膜健康；黃西瓜則含有瓜氨酸，攝入後能夠產生精氨酸，因此坊間流傳吃西瓜壯陽一說，但實際上還要考慮西瓜中瓜氨酸的含量和民眾吃下肚的量，未必真能起到壯陽效果。

至於什麼人不適合吃西瓜？廖淑芬表示，若已經出現拉肚子、水瀉症狀民眾，應暫停食用，讓腸胃休息；不過若已經拉肚子到脫水的地步，加上食慾不好，還是可以適量吃些西瓜補充水分、營養。西瓜也有利尿的特性，頻尿的老人家吃多了晚上起來上廁所的機會更高、影響睡眠品質，建議少吃含水量高的水果，或選擇在白天食用、盡量避免在睡前吃。

廖淑芬提醒，西瓜含糖量高，民眾吃西瓜要注意不可過量，至多每日兩份為限，尤其腎臟病、糖尿病 患者，更要控制食用量。以營養師觀點來說，營養價值講求均衡，建議民眾選擇水果時應以當地水果為主，不但產量多、價格便宜，相比從國外運送來的水果，較沒有儲存上的困難，營養價值不像歷經運送的水果一樣已隨時間流失。