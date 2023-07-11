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冰淇淋、霜淇淋分不清？ 5速食店甜筒聖代 不是「真正冰淇淋」

編譯徐薏茹／即時報導
不論老少都愛吃冰淇淋，但市面上很多的冰淇淋並不符合食品暨藥物管理局訂定的冰淇淋標準。(Getty Images)
不論老少都愛吃冰淇淋，但市面上很多的冰淇淋並不符合食品暨藥物管理局訂定的冰淇淋標準。(Getty Images)

大部分速食連鎖店均有提供類似冰淇淋(ice cream)的甜點品，但大部分消費者可能不知道他們點的香草甜筒、軟糖聖代實際上不是真正的冰淇淋。

對於「真冰淇淋」的標籤，食品暨藥物管理局(FDA)有特定的標準，取決於該商品含有多少乳脂，以及特定的重量指南。

根據FDA網站資訊的規定，冰淇淋每加侖含有的總固體不少於1.6磅，每加侖重量不低於4.5磅；另外，冰淇淋含有的乳脂不低於10%，以及不低於10%脫脂乳固體(nonfat milk solid)。

乳脂含量不到10%的冰品被歸為其他種類，麥當勞漢堡王等速食店較常見的冰品是霜淇淋。

Eat This, Not That!網站盤點五家知名速食連鎖店的冰品，這些產品並不能稱作「真正的冰淇淋」。

福來雞Chick-fil-A

福來雞的冰品看起來就像一般的香草冰淇淋甜筒，但實際上不能算是ice cream，福來雞取名為Icedream，由於只含有3%乳脂，幾乎也不能算是霜淇淋。

冰雪皇后Dairy Queen

根據其網站資訊，該店的霜淇淋不符合冰淇淋的標準，過去曾被分類為冰牛奶(ice milk)，但FDA已取消這一類別。

麥當勞McDonald's

麥當勞的香草甜筒並不是真正的冰淇淋，而是一般的霜淇淋。

溫蒂漢堡Wendy's

溫蒂漢堡的冰品Frosty介於奶昔與冰淇淋之間，成分與FDA核准的冰淇淋標準類似，包含牛奶、糖、玉米糖漿、奶油、乳清、脫脂奶粉等，但乳脂含量未達標準。

漢堡王Burger King

漢堡王僅提供香草口味的霜淇淋，該公司未公開產品含有的乳脂百分比，但漢堡王的官網遵守規定，避免使用冰淇淋辭彙誤導消費者。

冰淇淋。(美聯社)
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漢堡王 FDA 麥當勞

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