大王具足蟲後 台又出現「酷斯拉鱷魚拉麵」 網直呼恐怖

業者主打「酷斯拉鱷魚拉麵」，畫面超震撼。（取材自臉書）

繼日前引爆話題的「大王具足蟲拉麵」之後，不少店家跟風推出各式的驚奇拉麵，雲林斗六一家麵店就在「斗六人社交圈」推出「鱷魚腳拉麵」，整隻鱷魚腳從碗內跨出碗外，畫面超震撼，不少網友看了直呼恐怖。

這碗來自女巫湯麵的「酷斯拉鱷魚拉麵」，每碗要價1500元（台幣，下同，約48美元），主要材料就是鱷魚腳、加上女巫湯底，採客製化，店家也知道民眾多半抱著好奇或打卡心理前往，因此也註明「純拍照、獵奇浪費的酌收100元工本費」。

斗六的這家女巫湯麵本來就有些知名度，主打利用40多種天然香料及新鮮食材熬煮，再將愛的意念注入湯裡，混合所有元素和能量，「最終熬成屬於你的各種愛的表象。」業者在臉書 社團「斗六人社交圈」po出的「酷斯拉鱷魚拉麵」，號稱「使用鱷魚前腳」，也掀起討論熱潮，「這樣太恐怖了吧，誰敢吃」、「可以不要玩食物嗎」、「阿娘喂看到就吃不下了」、「太扯了，什麼都賣」，「又要上新聞了」。