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巧克力恐怕要漲價了 可可價格飆至7年最高

編譯黃淑玲／綜合外電
象牙海岸的可可園區裡，農夫正在處理可可豆莢。(路透)
象牙海岸的可可園區裡，農夫正在處理可可豆莢。(路透)

許多人愛吃的巧克力可能要漲價了，因為原料可可豆的價格衝到七年新高，而另一個主要材料糖，也在今年4月創下11年來最高價。各種不同種類的巧克力中，黑巧克受到最大衝擊。因為黑巧克力使用比較多的可可，含量50%到90%不等。

美國消費情報資料庫NielsenIQ的數據顯示，過去一年美國的巧克力價格已經漲了14%，然而一些市場觀察家說，由於可可豆供應吃緊，巧克力可能會更貴。

標普全球商品研究分析主管Sergey Chetvertakov對財經媒體CNBC說，可可市場近來大漲，今年產季是連續第二年產季供不應求，產季年底庫存料將降到異常的低水準。可可價格上周五（9日）飆至每公噸3,160美元，是2016年5月5日以來最高，前一波的峰值是每公噸3,171美元。

歐洲是全球最大的可可豆進口地區，目前消費需求接近歷史高點。

Chetvertakov提到，對可可主要產地西非而言，聖嬰現象導致降雨會低於平均，哈馬丹風（乾熱沙漠風暴）會很強。西非地區的象牙海岸、迦納的可可產量占全球逾60%。他預測下一個生產年度（今年10月到明年9月）可可將繼續供不應求，可可價格估計最高可能上攻到每公噸3,600美元。

食物大宗商品價格資料庫Mintec的數據則顯示，可可脂的價格今年來漲了20.5%。可可脂是製造巧克力條的材料。糖價今年4月創下11年來最高紀錄，惠譽研究部門的報告指出，糖的期貨價格受到支撐，因為是印度、泰國、中國大陸和歐盟的供應令人擔憂，乾旱傷害作物生長。

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