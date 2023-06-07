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生魚片擺盤放「綠色塑膠葉」？不只裝飾 內行揭真實用途

聯合新聞網／ 即時報導
生魚片幾乎都會擺上綠色的「塑膠葉」。示意圖。（取材自ingimage）
生魚片幾乎都會擺上綠色的「塑膠葉」。示意圖。（取材自ingimage）

生魚片是不少人喜愛的日式料理，出外用餐不難發現，店家擺盤時會利用綠色的「塑膠葉」，在不同魚種之間作出區隔，不禁令人好奇它的用途。有內行人表示，「塑膠葉」不只是為了擺盤上的美觀，還有三種用途，讓人直呼「長知識」。

一名網友以「生魚片必有的擺盤」為題，貼出一張照片問道「為什麼生魚片擺盤常常有這一個東西？有人知道它的使用用途嗎？」。

有網友分享，「日本動畫『我們這一家』有出現過！防味道互相沾染到，卡通裡面是叫葉蘭」、「隔開味道，也是增加美感」、「一開始擺那一片葉子是真的要把不同食物隔開，現在就純粹好看，最起碼讓人有種擺上去好像比較用心的感覺，就像西餐醬料畫盤，最一開始也是要讓你去吃那個醬的，但現在就單純是畫好看加價賣的」、「原本是紫蘇葉，可以吃，跟生魚片一起吃會有不同風味，塑膠的除了是防止味道沾染也還有為了擺盤漂亮、整體色彩，還有為了省成本不用紫蘇用塑膠版本，畢竟大多客人也不太吃紫蘇葉」。

綜合媒體報導，這片綠色葉子叫做「山形葉」，基本上是不能食用的。在日本料理中常被用來擺盤，或者拿來隔開不同食材，不僅有裝飾用途，還能讓食物色澤看起來更加鮮豔，並且防止食物味道互相浸染。曾有日本料理師傅透露，有些日本料理中會擺放真的紫蘇葉，搭配生魚片食用，具備去腥解膩功效。

另外，紫蘇葉可以殺菌、增加食物香氣。「本草圖經」也提到紫蘇葉具備解表散寒、行氣和胃的功效作用，可被用於治療風寒感冒、咳嗽嘔惡、妊娠嘔吐和魚蟹中毒。

日本

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