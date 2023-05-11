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米其林指南最新公布 台南3家開業至少50年店家入選

記者吳淑玲／台南即時報導
城邊真味炒鱔魚專家。圖／取自米其林指南官方網站
城邊真味炒鱔魚專家。圖／取自米其林指南官方網站

國際美食評鑑雜誌《米其林指南》去年首度納入台南進行評鑑，繼去年公布的27間必比登推介店家及17間入選餐廳、今年1月及3月公布新入選的4家店家，昨天公布5月新入選，台南共3家店家上榜，分別是位於中西區的三好一公道當歸鴨、沙淘宮廟海產及東區的城邊真味炒鱔魚專家，足見台南美食備受肯定，市府與業者們將持續努力，備戰預計8月舉辦的2023年米其林年度發表，爭取更多店家上榜！

觀旅局表示，昨日公布的3家新入選店家，「沙淘宮廟海產」提供古早味台灣菜近60年，每日營業到深夜，是在地老饕消夜好選擇，米其林評審員特別推薦酸甜滋味的蛋包飯、金黃酥脆的台式炸豬排，以及不含味精的關東煮佐特調醬料。

「三好一公道當歸鴨」開業超過70年，第二代延續創辦人手藝，以當歸鴨腿麵線最受歡迎，當歸湯頭溫潤回甘，搭配燉煮至軟嫩溫體菜鴨及保有口感的紅麵線，悠長滋味讓米其林評審印象深刻。

「城邊真味炒鱔魚專家」創立超過50年，招牌炒鱔魚鑊氣十足，酸甜滋味令人回味再三，米其林也推薦生炒花枝與鮮美可口的麻油腰花。

市長黃偉哲表示，在年度的發布會之前，米其林評審員會持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。至五月為止，今年共有7家店家新入選，台南美食能持續被肯定，感謝業者們的努力，成就台南「美食之都」美名。台南即將迎接台南400，從台灣燈會、台灣設計展到台南400的系列活動，精彩不間斷，歡迎國內外遊客到訪台南，循著米其林指南的腳步，吃遍台南！

觀旅局代理局長林國華表示，台南37區還有許多隱藏版的美味餐廳，邀請大家一起來發掘，觀旅局每周邀請各區的美食達人，推薦各區特色好味，歡迎請大家持續關注台南旅遊網台南旅遊紛絲團，掌握台南觀光最新資訊。

三好一公道當歸鴨。圖／取自米其林指南官方網站
三好一公道當歸鴨。圖／取自米其林指南官方網站
沙淘宮廟海產。圖／取自米其林指南官方網站
沙淘宮廟海產。圖／取自米其林指南官方網站

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