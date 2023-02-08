2023「亞洲最佳女主廚」 新加坡Lolla主廚施玉安奪獎

2023 年「亞洲最佳女主廚獎」得主是新加坡Lolla餐廳主廚施玉安。（圖：Asia's 50 Best提供）

2023年「亞洲最佳女主廚獎」（Asia's Best Female Chef Award）公布，由新加坡 Lolla餐廳的菲律賓籍主廚施玉安（Johanne Siy）獲得，曾經在國際名廚江振誠於新加坡開設的Restaurant André工作過4年的她，也是首位代表新加坡獲得此項殊榮的女性主廚。

施玉安將於3月28日在2023年度「亞洲50最佳餐廳」（Asia's 50 Best Restaurants）頒獎典禮現場，獲頒此殊榮，這也是自2019年以來，首度以實體形式舉行的頒獎典禮。「亞洲50最佳餐廳」繼2013年於新加坡舉辦首屆頒獎典禮後，今年將再度回歸獅城，與主辦目的地合作夥伴新加坡旅遊局，一同慶祝十周年里程碑。

「我非常榮幸能獲得這項殊榮，這是對我以至整個團隊在烹飪技藝上，不斷精益求精的肯定。透過這個平台，我可以接觸到許多心懷遠大志向的年輕廚師，對此我心存感恩。我希望能以我對烹飪的熱忱和親身經歷，激勵他們勇於追夢，衝破桎梏並闖出屬於自己的一片天地。」

施玉安在接受「亞洲最佳女主廚獎」榮譽時表示：「我也想藉此機會，向眾多為餐飲業界作出貢獻的傑出女性致敬，並衷心希望有一天能看到業界能打破性別偏見，共同營造出一個更平等包容的工作氛圍。」

施玉安擅於從亞洲飲食文化中汲取靈感，演繹現代歐陸料理。（圖：Asia's 50 Best提供）

施玉安出生於菲律賓達古潘，熱愛下廚的她，毅然放棄穩定的白領工作，前往位於紐約的美國烹飪學院修讀廚藝課程。她在世界各地多間高端餐廳，累積了豐富的工作經驗，當中包括在新加坡的Restaurant André工作了4年。在施玉安任職期間，憑藉她與團隊的共同努力，Restaurant André於2017年度分別登上「亞洲50最佳餐廳」榜單名列第2位以及「世界50最佳餐廳」第14位。

此後施玉安再赴海外，前往北歐各國遊歷，並在多間高級餐廳歷練，包括令她大開眼界、位於丹麥哥本哈根的Noma與Relae，以及瑞典的 Fäviken，這段時期也成為她職業生涯的重要轉折點。

施玉安的另一個興趣是製作麵包，強烈的求知慾驅使她到哥本哈根的Andersen & Maillard擔任學徒，學習以酸麵種製作麵包的技藝。回到新加坡後，她曾任職於當地酸種麵包專門店Starter Lab，並帶領團隊進行產品研發工作。

施玉安自2020年起擔任Lolla主廚，並帶領餐廳於2022年首度入選「亞洲50最佳餐廳」排名第51至100位名單，並取得名列第75位佳績。施玉安以用心採購農產品、崇尚季節性食材，並將菜餚原本風味忠實地呈現給食客而聞名。她擅於從亞洲飲食文化中汲取靈感，演繹現代歐陸料理，打造自成一格的菜式，並向自己的家鄉菲律賓及其歷史文化致敬。

新加坡Lolla餐廳主打地中海風情的小食料理。（圖：Asia's 50 Best提供）

「亞洲50最佳餐廳」內容總監 William Drew 表示：「施玉安對不同食材及其來源地的深入了解、以食材為本的特色菜餚，以及在菜式中融入菲律賓傳統飲食元素的過人才華，使她成為實至名歸的『亞洲最佳女主廚獎』得獎者。她在Lolla製作的每一道創意菜式背後，都凝聚了她多年來的豐富餐飲工作經驗，以及她不斷潛心磨練、精進烹飪技藝所付出的努力。」

「亞洲最佳女主廚獎」由300多位「亞洲50最佳餐廳」評審委員會成員投票選出，表彰成功女性的成就，歌頌她們的奉獻精神、廚藝以及創造力，為卓越的美食體驗樹立新的標準。

曾獲「亞洲最佳女主廚」獎項的主廚，包括來自泰國 的 Duangporn 'Bo' Songvisava（2013年）、台灣的陳嵐舒（2014年）、香港 的劉韻棋（Vicky Lau）（2015年）、菲律賓的 Margarita Forés（2016年）、香港的 May Chow（2017年）、同樣來自泰國的 Bongkoch ‘Bee’ Satongun（2018年）和 Garima Arora（2019年）、南韓的趙希淑（2020年）、上海的譚綺文（DeAille Tam）（2021年）， 及日本的莊司夏子（Natsuko Shoji）（2022年）。

「亞洲50最佳餐廳」由聖沛黎洛和巴娜（S.Pellegrino & Acqua Panna）贊助舉辦，完整得獎名單將於在新加坡舉行的實體頒獎典禮上公佈。