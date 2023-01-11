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老外都愛鳳梨酥？他曝美國朋友「試吃心得」引正反論戰

聯合新聞網／ 即時報導
台灣鳳梨酥是知名伴手禮，但有網友分享，自己買了鳳梨酥給美國朋友吃之後，竟然得到「不夠甜」的評價。（本報資料照片）
台灣鳳梨酥是知名伴手禮，但有網友分享，自己買了鳳梨酥給美國朋友吃之後，竟然得到「不夠甜」的評價。（本報資料照片）

許多台灣人會買鳳梨酥當做伴手禮給外國朋友，然而有網友分享，自己買了鳳梨酥給美國朋友吃之後，竟然得到「不夠甜」、「沒什麼味道」的評價，不禁讓他好奇歐美人士是否「不愛鳳梨酥」？引發許多網友討論。

一名網友在PTT八卦版PO文，表示自己買了鳳梨酥當做伴手禮給實驗室的美國朋友，但當美國朋友食用完畢後，卻表示「不夠甜」、「沒什麼味道」，這樣的評論讓原PO覺得相當誠實，畢竟「台灣人大多也不愛美國的甜點」。

原PO也好奇，為什麼鳳梨酥會成為台灣人送禮首選，且歐美人士「喜歡吃的比例是不是根本不高？」，引來許多網友回應。

有網友表示，台灣人對甜點的標準與外國人不同，認為「台灣人的甜點一直無法走出國」、「台灣對甜點最高評價是不甜啊，外國人覺得不甜的甜點很莫名其妙」、「台灣人吃甜點最愛嫌太甜，連老外都知道」、「美國人都吃超甜，台灣糕餅沒那麼甜」、「鳳梨酥是偏油的糕餅，確實美國人不愛」。

也有網友為台灣鳳梨酥平反，認為「太甜影響原食材的香味啊」、「口味不同啊」、「數據這麼少也在下結論，再買個一千盒街坊鄰居都發一發再來談」、「你實驗室是幾百個美國人，統計是不是零分」、「台灣人的糕餅就是配茶用的，給美國人吃當然覺得我們到底是在吃什麼」。

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