佳德鳳梨酥當年怎竄紅？網憶「2關鍵」馬英九是推手

佳德在2006年榮獲台北市政府舉辦的「第一屆鳳梨酥文化節」拿到金賞獎冠軍，因此聲名大噪。（取材自佳德鳳梨酥粉絲頁）

近期台灣知名伴手禮「佳德鳳梨酥」，考量商業機密外流疑慮，因此放棄向中國補件，引起全民熱議。不過，有名網友就表示自己小時候都沒聽過佳德鳳梨酥，好奇該店是如何竄紅。文章曝光，有內行人就分享2大關鍵，讓原本經營麵包店的佳德瞬間爆紅。

該名網友在PTT分享，以前小時候沒聽過佳德鳳梨酥，反而李鵠餅店鳳梨酥比較有聽過，但突然有一年就瘋狂排隊，出現一堆代購業者，讓他好奇「佳德怎麼突然就紅了？」。

貼文一出引起網友們熱議，「十幾年前就已經是低調的紅了」、「以前還是學生那時候是真的超紅，送禮和收禮超容易撞」、「外國朋友真的每次來台灣一定要買」、「三十年前讀研究所時去夫家拜訪，婆婆特別買佳德的餅讓我帶回家，好吃到娘家的人都被他們的餅『收買』了」。

有內行人就解釋，佳德在2006年榮獲台北市政府舉辦的「第一屆鳳梨酥文化節」拿到金賞獎冠軍，因此聲名大噪。「馬英九 當年推的啊」、「以前打開來還有馬英九簽名的卡片，說是台北伴手禮首選」、「是因為辦比賽得第一名才紅的，本來只是麵包店」、「鳳梨酥節還是什麼的官方比賽有得獎，似乎是最初幾屆，他們原本是做綜合麵包店」。

然而，真正開始出現代購業者瘋搶，則是在開放陸客自由行後。「陸客爆買+1，北車地下街之前一堆」、「就大陸人喜歡吃，陸客大量旅台之後爆紅」、「鳳梨酥就是為了賣陸客被包裝成名產才火起來的」、「就靠陸客炒起來的，早期人潮真的沒那麼多」。