感恩節剩菜一堆吃不完 美食家：燉湯最棒

豐盛的感恩節大餐，讓人垂涎三尺；但如何處理剩菜，卻令人傷腦筋。(美聯社)

感恩節大餐必備烤火雞，但通常一餐吃不完；「紐約時報」食品專欄作家梅麗莎‧克拉克(Melissa Clark)撰文建議感恩節剩菜用來燉湯最棒。

北卡羅來納州 居民蓋兒·詹寧斯(Gail Jennings)和她的家人對感恩節餐點從不馬虎，每年餐桌上必定有火雞，彷彿美國20世紀畫家洛克威爾(Norman Rockwell)筆下的感恩節大餐油畫。

然而，感恩節大餐的食物通常會剩下許多，在詹寧斯的巧手烹飪下，剩餘的火雞肉往往會脫胎換骨，變成令人垂涎三尺的香醇濃湯。

詹寧斯並不是唯一這麼做的人，全美各地家庭的感恩節剩菜往往都會變成其他佳餚，足以在周末假期甚至隔周享用。

感恩節剩菜不只能熬湯，還能做成多層次的達格伍德 (Dagwood)三明治、火雞辣肉餡玉米捲、火雞肉餡派等。

各家的火雞肉剩菜湯底變化各異其趣，詹寧斯的肉湯包括大塊火雞肉、烤盤底部的肉汁、蔬菜、雞翅、蝦、羽衣甘藍燉湯，並在湯裡加入一、兩根火雞骨，讓熬出的高湯肉汁味道更濃郁。

在調味方面，詹寧斯會調和加入咖哩粉與「國王胡椒」(King's Pepper)，後者是她根據西非食譜自行研發的辣椒與香草配方；接著，她會把熱騰騰的湯汁淋在Q軟的白飯上，這就是詹寧斯一家人從感恩節後到「寬扎節」(Kwanzaa)的盤中美食。

在數百哩外的麻州，巴西 裔的克里斯蒂娜‧德卡瓦略(Cristiana N. de Carvalho)用另一種方式處理剩餘火雞，這道餐點以清新香草燉湯，並加入塊狀珍珠大麥。

德卡瓦略20多歲抵美後才開始過感恩節，而這道火雞料理讓她想起母親以往在巴西里約熱內盧於聖誕節 烘烤的火雞。