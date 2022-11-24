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感恩節剩菜一堆吃不完 美食家：燉湯最棒

編譯陳韻涵／綜合24日電
豐盛的感恩節大餐，讓人垂涎三尺；但如何處理剩菜，卻令人傷腦筋。(美聯社)
豐盛的感恩節大餐，讓人垂涎三尺；但如何處理剩菜，卻令人傷腦筋。(美聯社)

感恩節大餐必備烤火雞，但通常一餐吃不完；「紐約時報」食品專欄作家梅麗莎‧克拉克(Melissa Clark)撰文建議感恩節剩菜用來燉湯最棒。

北卡羅來納州居民蓋兒·詹寧斯(Gail Jennings)和她的家人對感恩節餐點從不馬虎，每年餐桌上必定有火雞，彷彿美國20世紀畫家洛克威爾(Norman Rockwell)筆下的感恩節大餐油畫。

然而，感恩節大餐的食物通常會剩下許多，在詹寧斯的巧手烹飪下，剩餘的火雞肉往往會脫胎換骨，變成令人垂涎三尺的香醇濃湯。

詹寧斯並不是唯一這麼做的人，全美各地家庭的感恩節剩菜往往都會變成其他佳餚，足以在周末假期甚至隔周享用。

感恩節剩菜不只能熬湯，還能做成多層次的達格伍德 (Dagwood)三明治、火雞辣肉餡玉米捲、火雞肉餡派等。

各家的火雞肉剩菜湯底變化各異其趣，詹寧斯的肉湯包括大塊火雞肉、烤盤底部的肉汁、蔬菜、雞翅、蝦、羽衣甘藍燉湯，並在湯裡加入一、兩根火雞骨，讓熬出的高湯肉汁味道更濃郁。 

在調味方面，詹寧斯會調和加入咖哩粉與「國王胡椒」(King's Pepper)，後者是她根據西非食譜自行研發的辣椒與香草配方；接著，她會把熱騰騰的湯汁淋在Q軟的白飯上，這就是詹寧斯一家人從感恩節後到「寬扎節」(Kwanzaa)的盤中美食。

在數百哩外的麻州，巴西裔的克里斯蒂娜‧德卡瓦略(Cristiana N. de Carvalho)用另一種方式處理剩餘火雞，這道餐點以清新香草燉湯，並加入塊狀珍珠大麥。

德卡瓦略20多歲抵美後才開始過感恩節，而這道火雞料理讓她想起母親以往在巴西里約熱內盧於聖誕節烘烤的火雞。

巴西 北卡羅來納州 聖誕節

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感恩大餐 火雞4吃不浪費

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