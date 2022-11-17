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高麗菜「一黃一綠」挑哪個？行家意外答案：這顆才新鮮

聯合新聞網／ 即時報導
圖中偏黃的高麗菜(左)，事實上是比較新鮮的狀態。（截圖自twitter）
圖中偏黃的高麗菜(左)，事實上是比較新鮮的狀態。（截圖自twitter）

高麗菜是常見的蔬菜，有著豐富的營養素，且用各式各樣的方式都能料理，是方便實惠，又符合許多人口味的蔬菜。而要怎麼挑選品質好的高麗菜，更是有著許多竅門。近來日本媒體，就分享了一個挑選高麗菜的技巧。

根據日本媒體「grape」報導，在超市負責蔬果部門的網友「tetsublogorg」，近來分享兩張高麗菜的對比照片。畫面中可以看出來，左邊的高麗菜顏色較淺且偏黃，右側的高麗菜則呈現翠綠的樣子。對一般消費者而言，很可能會選擇右邊的高麗菜。

不過tetsublogorg卻說明，其實這兩張照片是同一顆高麗菜。將左邊偏黃的高麗菜在常溫中放置一天後，就會因為光合作用的關係，使得切口變成綠色，變成右圖的樣子。也就是說左邊黃色的高麗菜，才是剛放沒多久，比較新鮮的高麗菜。

網友們紛紛表示「天啊，原來我一直以來都買反了」、「學到個實用技巧了」、「還以為黃色那顆才是放比較久的」、「而且黃色的比較甜喔」、「這下子在菜販買綠色高麗菜的人會變少吧」、「還有聽說芯小一點、菜葉密集一點、形狀沒歪掉的比較好」、「反正只是半顆，我在劣化前就能吃光了」。

蔬菜 日本 張高麗

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