好吃的白飯怎麼煮？內行人曝祕訣：可以加這些東西

原PO在海產店吃到店家煮的白飯後覺得非常美味，好奇店家是怎麼煮的。（取材自臉書）

所謂「人是鐵、飯是鋼」，米飯是華人 最主要的糧食之一，家家戶戶幾乎每餐桌上都會有熱騰騰的白飯，但要煮出好吃的飯，看似簡單其實不容易。一名網友在臉書 透露住家附近海產店煮出來的白飯很好吃，讓他很想知道是怎麼煮的。

原PO在臉書「家常菜」貼文表示，最近吃到住家附近一家海產店煮出來的白飯，讓他一吃就愛上，很好奇店家到底是怎麼煮出這麼好吃的白飯，貼文一出就有網友透露小秘訣。

貼文引起不少討論，「米很重要，好吃的品質怎麼煮都好吃」、「一等米用炊飯鍋就很好吃，現在吃外面的米飯，很少覺得很好吃的」、「應該跟用什麼米有關係吧，因為我是外食人口，有些真的很難吃，有些店的飯就很好吃，煮的方式也是用什麼米煮就會不一樣」、「我用氣泡水煮，小孩都說很好吃」、「買過難吃的米，那一包吃得自己懷疑人生。所以買好米是必要的」、「俗話說大鍋飯，小鍋菜，飯要煮大鍋才好吃，菜要小鍋炒才香，一般家庭小鍋飯是煮不出來的」。

還有內行人分享煮米的小撇步，「我以前做過的自助餐是米：糯米=10：1，再加油跟醋」、「加油、加一些些鹽，或加油、加一些檸檬汁」、「加一些糯米，然後加油加鹽一起煮」、「除了加點油之外，煮好要悶幾分鐘，之後要將飯挖鬆，不要馬上吃，要讓飯鬆馳一會兒再吃」、「檸檬汁加沙拉油，妳可以試試」、「要買一等米，基本上都不難吃，洗好米後丟幾顆冰塊，溶化後去用電鍋煮，就很粒粒分明」、「一等米、越光米（新米）比較好吃、還有加點油、燜飯、鬆飯」。