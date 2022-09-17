我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

民主黨參議員對台灣政策法分歧 憂美中關係火上添油

好吃的白飯怎麼煮？內行人曝祕訣：可以加這些東西

聯合新聞網／即時報導
原PO在海產店吃到店家煮的白飯後覺得非常美味，好奇店家是怎麼煮的。（取材自臉書）
原PO在海產店吃到店家煮的白飯後覺得非常美味，好奇店家是怎麼煮的。（取材自臉書）

所謂「人是鐵、飯是鋼」，米飯是華人最主要的糧食之一，家家戶戶幾乎每餐桌上都會有熱騰騰的白飯，但要煮出好吃的飯，看似簡單其實不容易。一名網友在臉書透露住家附近海產店煮出來的白飯很好吃，讓他很想知道是怎麼煮的。

原PO在臉書「家常菜」貼文表示，最近吃到住家附近一家海產店煮出來的白飯，讓他一吃就愛上，很好奇店家到底是怎麼煮出這麼好吃的白飯，貼文一出就有網友透露小秘訣。

貼文引起不少討論，「米很重要，好吃的品質怎麼煮都好吃」、「一等米用炊飯鍋就很好吃，現在吃外面的米飯，很少覺得很好吃的」、「應該跟用什麼米有關係吧，因為我是外食人口，有些真的很難吃，有些店的飯就很好吃，煮的方式也是用什麼米煮就會不一樣」、「我用氣泡水煮，小孩都說很好吃」、「買過難吃的米，那一包吃得自己懷疑人生。所以買好米是必要的」、「俗話說大鍋飯，小鍋菜，飯要煮大鍋才好吃，菜要小鍋炒才香，一般家庭小鍋飯是煮不出來的」。

還有內行人分享煮米的小撇步，「我以前做過的自助餐是米：糯米=10：1，再加油跟醋」、「加油、加一些些鹽，或加油、加一些檸檬汁」、「加一些糯米，然後加油加鹽一起煮」、「除了加點油之外，煮好要悶幾分鐘，之後要將飯挖鬆，不要馬上吃，要讓飯鬆馳一會兒再吃」、「檸檬汁加沙拉油，妳可以試試」、「要買一等米，基本上都不難吃，洗好米後丟幾顆冰塊，溶化後去用電鍋煮，就很粒粒分明」、「一等米、越光米（新米）比較好吃、還有加點油、燜飯、鬆飯」。

臉書 華人

上一則

煮完咖哩鍋子好難洗？1招輕鬆除醬汁 煮出1道美食上桌

延伸閱讀

烹飪菜鳥必學 精緻泰國菜上桌

烹飪菜鳥必學 精緻泰國菜上桌
料理功夫／糯米燒賣

料理功夫／糯米燒賣
羅智強宣布：鄭重考慮參選台灣總統

羅智強宣布：鄭重考慮參選台灣總統
抗暑透心涼 首選涼麵(下)

抗暑透心涼 首選涼麵(下)

熱門新聞

味噌是發酵食品，因此沸騰後容易影響風味。（圖片來源／ingimage）

味噌湯好喝祕訣「千萬別煮滾」 一步驟分開煮更有風味

2022-09-12 02:23
透過將殘餘咖哩做成「咖哩炒飯」的小撇步，能夠輕鬆處理醬汁。（取材自TikTok）

煮完咖哩鍋子好難洗？1招輕鬆除醬汁 煮出1道美食上桌

2022-09-16 02:20
飯堂的選菜區擺放了大盆「番茄炒月餅」，菜盤內放有經烹炒、充滿菜汁的番茄，表面則鋪滿大堆已切開一半的蓮蓉月餅。（微博影片截圖）

「番茄炒月餅」校廚端出黑暗料理 學生搶購衝上熱搜

2022-09-14 20:28
中秋節不能少了月餅。（本報資料照片／記者簡慧珍攝影）

棗泥月餅不是最胖「9種月餅熱量」一圖看 這款1顆＝3塊炸雞

2022-09-09 02:35
用紅茶茶包、蜂蜜等材料就能製作「紅茶蜂蜜梨子」。（取材自推特）

買到不甜梨子還有救 加兩物「放冰箱一晚」釋特殊美味

2022-09-10 01:50
原PO透露自己從小就會拿柚子肉沾醬油吃，但長大後卻被說很怪。（取材自臉書）

從小到大吃柚子沾醬油被說怪 釣出不少愛好者：真的讚

2022-09-11 00:19

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬