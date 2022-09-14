「番茄炒月餅」校廚端出黑暗料理 學生搶購衝上熱搜

飯堂的選菜區擺放了大盆「番茄炒月餅」，菜盤內放有經烹炒、充滿菜汁的番茄，表面則鋪滿大堆已切開一半的蓮蓉月餅。（微博影片截圖）

中國安徽伊一所高校近日因為食堂推出「番茄炒月餅」而登上熱搜；許多網友無法理解的是，這樣一道令一般人無法理解的「黑暗料理」，竟被學生一掃而空。

極目新聞報導，日前一名博主在抖音 上發布多張番茄炒月餅的圖片，並標記了安徽某高校，帖文很快掀起熱議。博主在文中表示，她與同學在食堂看到菜品後非常震驚，朋友圈也被刷屏。這一道菜標價為1元人民幣，取名為「一輪紅月」。

據報導，這一大盆「番茄炒月餅」，菜盤內放有經烹炒、充滿菜汁的番茄，表面則鋪滿大堆已切開一半的蓮蓉月餅。

安徽某高校近日因為食堂推出「番茄炒月餅」而登上熱搜。（取材自極目新聞）

許多網友將其稱為「黑暗料理」，並表示很好奇菜品的味道如何。許多人也對這道菜被搶空無法理解，認為很多人或許只是貪圖新鮮，所以買來嘗試。

另據香港 01報導，有成功搶購的學生發文指，不少同學當日都圍在選菜區一邊笑一邊買，又分享真心食評，「淺嚐了一下，酸酸甜甜，有點好吃，但不多」。

更有網友表示大學食堂引領「黑暗料理」的潮流。在評論中有人列舉橙子炒油麥菜、火龍果炸丸子、番茄火龍果拌麵等「黑暗料理」，並說：「只有想不到，沒有食堂阿姨做不到」。

也有網友指出，花式炒月餅已成高校每年中秋節的指定節目，「番茄炒月餅」更早在2015年已出現，另有學校曾推出「尖椒炒月餅」、「韮菜炒月餅」等。