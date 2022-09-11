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從小到大吃柚子沾醬油被說怪 釣出不少愛好者：真的讚

聯合新聞網／ 即時報導
原PO透露自己從小就會拿柚子肉沾醬油吃，但長大後卻被說很怪。（取材自臉書）
原PO透露自己從小就會拿柚子肉沾醬油吃，但長大後卻被說很怪。（取材自臉書）

每到中秋節，除了月餅之外，鮮甜多汁的柚子也是必備的食物，一名女網友透露自己從小就會拿柚子肉沾醬油吃，但長大後卻被說很怪，讓她好奇有沒有人也是這樣的吃法。貼文一出，釣出不少愛好者呼應。

女網友在臉書「爆廢公社二館」寫道從小就養成吃柚子時會沾醬油，沒想到長大後到了都市卻被說「很怪」。原PO說以前還會用「辣椒蒜頭醬油」吃法，也有單單「蒜頭醬油」，看心情來搭配，但總之醬油是不可少的。

不少人對於這樣的吃法相當訝異，「真的很奇怪，誰會這樣吃」、「妳一定是平行時空過來的」、「我第一次看到這樣的吃法欸！好酷」、「真的假的，可以這樣吃？」、「這真的是第一次看到耶，味道如何？」、「感覺我無法」、「柚子肉加醬油吃，我第一次聽到」、「是不是古早的柚子沒有經過改良，不甜才沾醬吃？壓根沒想過要沾什麼來吃呢」。

但也有許多網友有同樣喜好，「我們是白柚才有沾醬油」、「葡萄柚也一樣可以沾醬油吃」、「加蒜末更讚」、「我比較喜歡蒜頭醬油，醬油還要不死鹹的」、「我阿公在我小時候也都說柚子沾醬油很好吃，自己也常常會裝一碗小瓷碗醬油沾，可是出社會之後才發現沒人這樣吃」、「我也是醬油派吃法」、「我是沾醬油膏」、「我小時候我媽就是用這樣給我們吃，長大後我到現在也這樣吃，剝完後把果肉泡醬油裡，放點辣椒跟蒜泥攪拌後冰起來，冰涼的口感吃起來才爽，但不能吃多會拉肚子」。

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