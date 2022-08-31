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華裔小廚神朱如茵2道成名料理 10月起搖身變美味飛機餐

中央社／台北1日電
「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第8季冠軍朱如茵，手機裡秀出特別為台灣虎航設計的飛機餐。(記者林俊良／攝影)
「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第8季冠軍朱如茵，手機裡秀出特別為台灣虎航設計的飛機餐。(記者林俊良／攝影)

台灣虎航機上餐將有令人驚豔的新口味，10月30日起，旅客吃得到華裔小廚神朱如茵(Liya Chu)在美國實境廚藝節目獲獎的2道美味料理。

台灣虎航日前宣布，邀請實境烹飪比賽節目「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍得主的朱如茵，將其在比賽中獲好評的2道料理食譜改良後，作為台灣虎航的全新機上餐，讓虎迷未來搭乘台灣虎航時，也有機會享用連地獄廚神高登拉姆齊（Gordon Ramsay）都讚不絕口的台式料理。

「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第8季冠軍朱...
「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第8季冠軍朱如茵。(記者林俊良／攝影)

朱如茵是在3年前以10歲之齡，榮登「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍。

台灣虎航表示，這次與朱如茵合作，精選在比賽中製作的2道料理，並克服機上因壓力而有味覺的改變及餐點加熱限制，略微調整配方，推出「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」和「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」的全新機上餐，10月30日起出發的航班皆可選購。

台灣虎航介紹，「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」以沾烤醬汁來回刷烤雞肉至外皮略帶焦香，再搭配以醬油、蜂蜜、柚子汁等多種醬料調製而成的醬醋米粉，就成為一道清爽又充滿韻味的料理。

「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第8季冠軍朱...
「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第8季冠軍朱如茵，手機裡秀出特別為台灣虎航設計的飛機餐。(記者林俊良／攝影)

另外，「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」則是把去殼草蝦裹粉油炸後，淋上特調甜酸醬汁，搭配鳳梨炒飯品嚐，都是完美絕配。

台灣虎航轉述，Liya對於自己的特製料理能化身為台灣虎航機上餐曾開心表示，酸和甜是她記憶中台灣的味道，也是2道料理的共同特色。其中醬醋米粉是她爸爸時常在家煮給家人吃的料理；鳳梨炒飯則是某次回台灣吃過覺得既特別又印象深刻的搭配。

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