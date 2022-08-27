乾癟小黃瓜別急著丟 一招讓它「喝飽飽」重回水嫩
小黃瓜是在相當常見的蔬果，爽脆清涼的口感，無論是拿來涼拌，還是與涼麵、三明治等搭配都很適合。然而飽含水分的小黃瓜，若是放置太久，就容易出現水分流失而萎縮的狀況。近來日本媒體，就分享了該如何挽救萎縮的小黃瓜。
根據日本媒體「grape」報導，在群馬縣務農經驗長達9年的網友「sinyasai」，近來分享，小黃瓜在冰箱的保存期限約是4到6天。如果小黃瓜在冰箱擺到忘記，首先可以將小黃瓜中間一刀切開來，露出其中間的部分。
接著再將切過小黃瓜，放到裝滿水的密封袋裡面，並放進冰箱之中。如此等一個晚上，本來萎縮乾癟的小黃瓜，就能夠回到原先水噹噹的狀態，且也不用擔心有苦味。而同樣的招式也能用在茄子上，幫助乾掉的茄子復原。不過如果是已經轉成黃色，或是變得軟爛的小黃瓜，還是直接丟掉別吃比較好。
網友們看到也紛紛表示「原來還有這招」、「好像很多人都不曉得，不知道已經丟掉多少根小黃瓜了」、「前天才丟掉一根」、「小黃瓜好厲害」、「原來小黃瓜也會喝水」、「蔬菜的生命力真強大」、「我之前都把乾掉的小黃瓜拿去田裡當肥料了」。
何度も言うけど、冷蔵庫の奥底に忘れられた『しなびたキュウリ』はすてないで下さい❶両はしを落とし、半分にする❷ジップロックに水をためひたす❸野菜室で一晩寝かせるだけでぷりっぷりのキュウリにもとどおりです。 pic.twitter.com/xnCrJM18xp— しん｜野菜を育むプロ (@sinyasai) August 22, 2022
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