乾癟小黃瓜別急著丟 一招讓它「喝飽飽」重回水嫩

乾癟的小黃瓜其實有辦法透過泡水的方式恢復原狀。（取材自推特）

小黃瓜是在相當常見的蔬果，爽脆清涼的口感，無論是拿來涼拌，還是與涼麵、三明治等搭配都很適合。然而飽含水分的小黃瓜，若是放置太久，就容易出現水分流失而萎縮的狀況。近來日本 媒體，就分享了該如何挽救萎縮的小黃瓜。

根據日本媒體「grape」報導，在群馬縣務農經驗長達9年的網友「sinyasai」，近來分享，小黃瓜在冰箱的保存期限約是4到6天。如果小黃瓜在冰箱擺到忘記，首先可以將小黃瓜中間一刀切開來，露出其中間的部分。

接著再將切過小黃瓜，放到裝滿水的密封袋裡面，並放進冰箱之中。如此等一個晚上，本來萎縮乾癟的小黃瓜，就能夠回到原先水噹噹的狀態，且也不用擔心有苦味。而同樣的招式也能用在茄子上，幫助乾掉的茄子復原。不過如果是已經轉成黃色，或是變得軟爛的小黃瓜，還是直接丟掉別吃比較好。

網友們看到也紛紛表示「原來還有這招」、「好像很多人都不曉得，不知道已經丟掉多少根小黃瓜了」、「前天才丟掉一根」、「小黃瓜好厲害」、「原來小黃瓜也會喝水」、「蔬菜 的生命力真強大」、「我之前都把乾掉的小黃瓜拿去田裡當肥料了」。