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夏天補水靠小黃瓜 營養師提醒千萬別配辣椒吃

記者劉小川／台北即時報導
夏天適合吃小黃瓜，但有些事情要注意。(取材自pexels)
夏天適合吃小黃瓜，但有些事情要注意。(取材自pexels)

小黃瓜是夏天當季盛產的蔬菜，對於身體補水、穩定血糖、減肥、延緩老化都有許多益處。但有些人不適合多吃，因為吃多無益，還會讓身體容易感到不適，營養師King就提醒，以下3種人不要多吃小黃瓜。

一、脾胃虛寒的人

小黃瓜隸屬寒性物質，對於脾胃本就虛寒的人來說，最好少食用。攝入過多的小黃瓜，可能會造成脾胃虛寒的情況，也加重對腸胃不適及胃部正常功能。

二、腹痛、腹瀉的人

小黃瓜富含大量的水分，並還有其他營養物質，因此對於改善便秘有一定的幫助。如果本身沒有便祕的狀況，反而容易腹瀉，經常吃小黃瓜可能會導致腹瀉情況，建議要長途旅行的人慎選食物。

三、血壓高的人

小黃瓜有許多吃法及烹調方式。有些人特別喜歡醃漬後的小黃瓜，對於高血壓患者而言，吃新鮮的小黃瓜可以，但吃醃漬的小黃瓜就會存在著健康風險。因為醃漬的小黃瓜中含鈉量高，經常吃的話容易讓血管造成刺激導致血管變異，血管失去彈性，當然血壓的穩定性也跟著降低。

什麼樣的食物不適合與小黃瓜同吃呢？

一、辣椒

許多人想要刺激味蕾，會搭配著辛香料、辣椒在炎熱的夏天進食，有很好的胃口。但從健康角度來說，提醒大家不要把小黃瓜跟辣椒搭配一起吃。首先因為辣椒中含有刺激性物質，當小黃瓜中所含營養物質，兩者一起吃的話，容易導致小黃瓜當中的營養物質無法正確地發揮出來。

二、富含維生素C的食物

維生素C是人體機能運轉不可或缺的一種營養補給，但這種物質對人體功能的運轉及健康發揮非常的重要。但吃了小黃瓜最好不要搭配豐富維生素C的食物，因為小黃瓜中富含有維生素C分解酶，如果兩者一起吃的話，可能會導致體內的維生素C無法被人體吸收，就失去了相對意義。

三、花生

花生可以歸類成堅果的一種，也是營養價值較高的食物，口感跟氣味都是大家喜歡的。由於花生當中，油脂含量相對高，如果跟小黃瓜一起吃，可能會導致腹瀉等其他問題，所以就健康角度來看，最好別把花生跟小黃瓜搭配一起吃。

有些人，不適合吃小黃瓜。(取材自pexels)
有些人，不適合吃小黃瓜。(取材自pexels)

高血壓 醃漬 便祕

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