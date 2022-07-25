吃到飽哪種飲料最划算？內行人狂推1飲品：解膩超有用

原PO好奇去吃到飽餐廳拿哪種飲料最划算。（示意圖／ingimage）

吃到飽餐廳的食物選擇豐富，加上可以無限量享用，因此受到不少人喜愛。對此，一名網友在網路上發文，詢問大家「去吃到飽餐廳要拿哪一種飲料最划算」，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友推薦最佳飲品。

日前一名網友在PTT上以「去吃到飽餐廳要拿哪一種飲料最划算」為題發文，原PO表示不管是火鍋、麻辣鍋、壽喜燒、燒烤、自助吧等等，除了食材可以無限量享用，就連飲料也能喝到飽。

原PO提到飲品大致分為，第一「現榨果汁，例如西瓜汁、柳橙汁」、第二「可樂機，例如各種汽水和氣泡水」、第三「包裝好的鋁箔包或鋁罐，例如生活系列、阿薩姆系列、蘆筍汁、養樂多和果汁牛奶 」。

不僅如此，還有第四「玻璃瓶裝可樂、芬達、蘋果汁等」、第五「冰沙類，例如可爾必思、芒果、葡萄口味」、第六「奶茶、紅茶、無糖綠，常見的普通飲料機」。在貼文的最後，原PO好奇表示「大家覺得去喝哪種飲料最划算呢？直接用杯子裝的？還是包裝好的鋁罐和鋁箔包？有沒有八卦 ？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「氣泡水加別的」、「有酒喝酒」、「罐裝啤酒，進口罐裝果汁」、「成本應該是現榨的最高，畢竟還要人手做」、「玻璃瓶快樂水，漲價太多」、「奶茶或氣泡飲」。

另外，也有內行網友表示，「無糖綠，解膩可以吃更多東西不划算嗎？其他高糖的飲料一杯你就飽了」、「水或無糖茶，飲料回不了本，能輔助你吃更多才重要」、「喝水，喝飲料血糖 衝高就飽了」。