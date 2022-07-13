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鮪魚三明治沒鮪魚 Subway被加州消費者告了

記者張聲肇╱綜合報導
賽百味的鮪魚三明治沒鮪魚挨告，賽百味請法院駁回，聯邦法官裁定官司可打下去。(Getty Images)
賽百味的鮪魚三明治沒鮪魚挨告，賽百味請法院駁回，聯邦法官裁定官司可打下去。(Getty Images)

三明治速食連鎖店賽百味(Subway，或譯潛艇堡)的鮪魚三明治沒有鮪魚挨告，賽百味要求法院駁回，但聯邦法官裁定官司可以繼續。

賽百味宣稱它賣的鮪魚三明治含有「100%鮪魚」，加州婦女倪立瑪‧艾敏(Nilima Amin)說她和其他消費者買到的卻是「部分缺乏」甚至「全缺」鮪魚成分的三明治，被賽百味欺瞞，因此提告。

艾敏在訴狀中引述海洋生物學家分析從20家分店買來的20份樣本的報告，說其中19份「完全找不到鮪魚的DNA成分」，反倒有雞肉、豬肉等動物的基因。

賽百味要求聯邦法官提加(Jon Tigar)裁定「不予受理」本案，理由之一是，它賣的鮪魚三明治本來就含有美乃滋等其他食材成分；它說，消費者看著店員製作三明治，就會發現「各種成分」混雜是難免的。

提加近日在裁決書中表示，官司要繼續打下去，因為爭點的核心事實尚未釐清，包括原告提到的某些成分，「消費者無法合理地在鮪魚三明治中找到」。

本案的核心問題就是：消費者下單購買鮪魚三明治時，當然預期會吃到鮪魚。28頁的訴訟書中，「鮪魚」一詞出現了244次。

艾敏控告賽百味詐欺、作假廣告、不公平競爭，並試圖把將訟案擴大為集體訴訟，由陪審團審理，希望法院判決，賽百味賠償消費者、支付罰金、「吐回(靠不實廣告)賺得的全部非法利潤」。

賽百味發言人回應公共廣播電台提問時強調，這家連鎖餐廳提供顧客的確實是「100%鮪魚」三明治；該公司對法院無法在這階段駁回「原告冒進、不當的官司」感到失望。

原告一再強調，消費者點鮪魚三明治時，當然不該買到「含其他魚類、動物或雜項」的產品。

這起官司2021年初提出不久，紐約時報也委請專家鑑定三家分店賣出的賽百味鮪魚三明治，發現五份樣本放大來看，都找不到鮪魚的DNA；賽百味說，加工處理過的鮪魚，不能靠DNA鑑定法決定成分的有無。

DNA 加州 紐約時報

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