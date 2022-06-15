舌尖上的亞洲辣醬戰爭：「是拉差醬」全球斷貨危機

是拉差醬也是全球銷量最大的辣椒醬之一。 （美聯社）

「近十年來風靡美國的『是拉差辣椒醬』，即將面臨缺貨...」綠色的瓶蓋，透明的瓶身，中間畫有公雞圖案商標，還用繁體中文寫著「是拉差香甜辣椒醬」。這款由「匯豐 食品公司」出品的辣醬，早已不只出現在全美的越南餐廳與亞洲超市，更進入一般民眾的家庭生活。是拉差醬也是全球銷量最大的辣椒醬之一，根據報導，匯豐食品公司光靠是拉差醬單項產品，年營業額就可達1.5億美元。

然而在近期，匯豐食品公司卻發表聲明，表示因為近期氣候乾旱，導致加州 與新墨西哥的辣椒歉收，因此是拉差辣椒醬將面臨全球缺貨危機。消息一出，立刻引起是拉差粉絲暴動。有人連忙開始囤貨購買、著名Youtube料理頻道「Hot Thai Kitchen」也拍片教大家如何在家自製是拉差醬，好度過這個斷貨危機。

有趣的是，在「Hot Thai Kitchen」的下方留言，也開始有人推薦自己喜愛的辣醬品牌，包括Tabasco、Tapatio、甚至還有人提到龜甲萬（Kikkoman），儼然成為新一波辣醬戰爭。到底這次的辣椒醬缺貨危機始末為何？這款「亞洲辣椒醬」又是在怎樣的移民 歷史中，成功打入美國市場？

綠色的瓶蓋，透明的瓶身，中間畫有公雞圖案商標，「是拉差香甜辣椒醬」已進入美國不分族裔民眾的家庭生活。 （Getty Images）

是拉差醬的歷史與變形

事實上，所謂的是拉差（Sriracha），原本是泰國東南部春武里府的一個沿海小鎮。目前認為，最早的是拉差醬是在1949 年，由當地一名叫做查卡帕（Thanom Chakkapak）的女性廚師所發明的。查卡帕原本在當地開設海鮮餐館，當時她嘗試用辣椒、大蒜、糖、鹽與白醋調製成海鮮沾醬，結果大受歡迎。

查卡帕的親朋好友於是鼓勵她將這種醬料獨立裝瓶出售，並將之名為「Sriraja Panich」。在當時，最早期的是拉差醬是透明的瓶身，黃色的瓶蓋——並且至今都仍是泰國最受歡迎的辣椒醬之一，除了用來搭配海鮮之外，在簡介上還可以看到寫著「適合搭配義大利麵、烤肉、炸雞」等介紹。

不過在當時，所謂的是拉差醬並沒有任何專利，也有許多各種類似的大蒜辣椒醬都泛稱為是拉差。1975 年，一名越南商人陳德（David Tran）也開始調製獨家的是拉差醬配方，1978年，陳德為了逃離越戰後越共的統治，與家人搭乘一艘名為「匯豐號」（Huy Fong）的台灣貨輪，流亡到美國加州，定居於當地。

隨著1970-80年代，越來越多亞洲移民進入美國，許多人落腳之初，都會選擇開設亞洲料理餐廳，陳德當時也決定重操舊業，將辣椒醬裝在嬰兒食品罐中販賣給亞裔移民。

由是拉差醬所製作的料理也越來越融入美國本土菜色，有人將是拉差醬開發成美式炸雞醃料、甚至還有人調製成雞尾酒。 （取材自推特）

其後，陳德成立「匯豐食品公司」，用於紀念當年的台灣貨輪。他也改良了原本的是拉差醬配方，採用當地的一種墨西哥紅辣椒（red jalapenos），降低原本的辣度。而在新的包裝上，開始印有「公雞」標誌，則是出自於陳德的生肖屬雞。

相較於其他市面上的亞洲辣椒醬，匯豐食品公司的是拉差醬不含魚露等萃取物，適合大多數素食者（成分仍含有大蒜，不適合部分佛教徒和印度教教派），但也因此成為各種亞洲餐廳當中最受歡迎的辣醬，在當時最常見的食用方式，是將越南河粉當中的牛肉片沾取辣醬食用。

1983 年，乘著亞洲移民大量增加的熱潮，陳德在加州設立工廠專門銷售此款辣醬，並迅速在西部沿岸——從洛杉磯唐人街、加州羅莎蒙德（Rosamond）、歐文代爾（Irwindale）——都建立了生產據點。而美國民眾也因為亞洲移民的遷入、對亞洲食品的認識增加，而提升了更多樣的飲食需求。

進入2000年代後，因為是拉差醬辣中帶甜的口感，越來越受美國大眾歡迎，不只有部分時髦餐館注意到是拉差醬，嘗試將其加入亞裔混種菜色（asian fusion）裡。2000年，老牌美食雜誌《Bon Appetit》甚至將是拉差醬列為「年度食材」。

到 2010 年代，各種食品公司也都開始調製自己的版本，在Target、 Whole Foods等美國連鎖超市也都可以買到。此外，由是拉差醬所製作的料理也越來越融入美國本土菜色，有人將是拉差醬開發成美式炸雞醃料、甚至還有人調製成雞尾酒。

醬料背後的辣椒生態與餐飲危機？

然而，近年來也因為氣候變遷，讓是拉差醬的生產危機逐漸浮上檯面。據《CNN》報導，由於匯豐食品公司採用的辣椒原料大都來自加州與新墨西哥州的農場，但從今年４月開始，因為乾旱緣故，影響了辣椒的春季收成量，使得辣醬短缺狀況更加嚴重。

在美國曾流行過#SrirachaChallenge。（取材自推特）

《美聯社》引述美國干旱監測（The U.S. Drought Monitor）報告指出，截至上週，加州全州都仍處於「嚴重乾旱」（severe drought）；加州重要農業區中央谷地（Central Valley）更是「極度乾旱」（extreme drought）狀態。

匯豐食品公司在4 月 19 日給經銷商的一封信中表示，「（歉收）情況已經超出了我們的控制」，對是拉差醬的生產和銷售都將產生嚴重不利的影響。公司表示，9 月前都將不會接下任何新訂單，此外他們也建議各通路經銷商「不要向客戶承諾任何產品供應，除非你手上真的有貨。」

「我們衷心期待今年秋季的豐收，並感謝我們的客戶在這個困難時期的耐心和持續支持，」匯豐食品公司表示。

位於加州Irwindale的是拉差辣椒醬工廠。 （美聯社）

當然，缺貨也替許多餐飲業帶來困擾。《華爾街日報》就採訪了多名餐飲業者，包括位於肯塔基的日本餐廳「Brady's Sushi and Hibachi 」。34歲的老闆林宛（音譯，Wan Lin）接受採訪時表示，在他們的熱門菜餚，諸如辣美乃滋（spicy mayo）或壽司捲中，是拉差醬都是不可或缺的材料。

「對我們來說，它幾乎就像番茄醬之於麥當勞一樣。」當林宛得知辣椒醬將面臨短缺時，他立刻和妻子開車前往好幾家雜貨店，盡可能囤貨備用。但他表示，目前餐廳的儲量可能只能撐一個月，未來如果長期缺貨，他們或許會開始嘗試使用不同品牌的是拉差醬，但匯豐的醬料，幾乎已經深植於整個亞裔年輕世代的人們心中。

「不幸的是，即使試過各種其他品牌，目前都沒有任何適合的替代品。」林宛說，「就是有哪裡不太一樣。」