煮麵倒「這1物」變懷念料理 老饕食譜曝光 故事藏洋蔥

一名網友分享說煮麵只要倒入「這一物」，就能瞬間升級為最佳料理。示意圖。（取材自 pexels）

疫情 這兩年，不少民眾選擇落實自主防疫 生活，也帶動了自煮商機。有些人為了方便會購買袋裝麵條和罐頭簡單料理，因此就有人分享煮麵只要倒入「這一物」，瞬間升級為最佳料理。

網友貼文指出，「板上先進們都是充滿歷練的生活達人，應該都吃過『茄汁鯖魚麵』吧」，認為把茄汁鯖魚罐頭煮成的拌麵或湯麵，就能讓美味程度大幅提升，「還有人取名叫『颱風麵』，因為颱風天會囤積罐頭」。

貼文曝光後，掀起網友們熱烈討論，不少同是老饕的網友也紛紛大贊這款料理的美味，「冷冷吃普通，熱過後很神」、「小時候爸媽會煮，加高麗菜跟香菇再打顆蛋，好懷念」、「喜歡番茄的人很難抗拒的奇妙美味」、「煮到帶點焦味更棒」、「好吃，露營的時候很方便」、「拌點生洋蔥、灑些芝麻或蔥花超開胃」、「我以為這種麵只有我家會吃，原來是台灣家常菜」。

也有網友大方分享食譜 ，「煮法是湯跟麵條要先分開煮，麵條煮好之後再加入湯裡再煮一下，如果一開始就把生麵條丟進湯一起煮，口感會變差，湯會變得稠稠的，大部分都是煮成湯麵」。看了網友們的熱烈討論，網友補充說20年前台灣曾出過一款類似的泡麵組合，「裡面有附『茄汁鯖魚』小罐頭的泡麵，很貴，忘記什麼牌子」。網友表示曾經幫同學買過這款泡麵，「那個同學後來往生了，所以我的印象很深刻」。