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豆腐買回家不是放冰箱就好 專家列「保存注意事項」

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

豆腐，一直是深受華人喜愛的美食，但是，豆腐有哪些種類？如何製成？以及它的正確保存方式？

百變豆腐 原料大不同

台灣輔仁大學食品科學系高彩華教授說明，豆腐屬於加工品，傳統豆腐的口感適中，可在冷凍後做成「凍豆腐」，發酵後做成「臭豆腐」；盒裝豆腐的口感較軟嫩，可添加雞蛋做成「雞蛋豆腐」。

此外，常見的「百頁豆腐」並非以黃豆為原料，而是將大豆分離蛋白加上油、澱粉、調味劑，再以硫酸鈣當作凝固劑成型製成之產品。而「芙蓉豆腐」雖然名稱中有豆腐二字，但成分中並沒有黃豆，而是純粹用雞蛋加上調味料製成。

豆腐屬低GI食物 2類油脂多須慎食

高彩華教授指出，以黃豆為原料的豆腐是良好的蛋白質來源，碳水化合物含量低、熱量也低，也屬於低GI（Glycemic Index，升糖指數）食物，內含的「大豆異黃酮」更是優質的植物性雌激素。但是，百頁豆腐與芙蓉豆腐中含有較多油脂與鹽類，特定疾病飲食患者食用前須經醫師評估，避免過量。

豆腐小心選購 這樣保存不出錯

高彩華教授提醒，選購商業包裝豆腐時，先注意是否逾有效日期，並注意賣場冷藏溫度是否足夠，回家後馬上置入冰箱中保存並於效期內食用完畢；而於傳統市場選購豆腐時，應先注意表面是否有黏液？聞起來是否有酸味？若有此現象，可能已腐敗，不宜購買。

從傳統市場買回的豆腐應立刻放入冰箱，並在一兩天內食用完畢；也可考慮在放入冰箱前，取出豆腐稍以煮過的冷開水沖洗表面，放進加蓋保鮮盒，再注入煮過的冷開水，可稍微延緩微生物的孳長，但仍須儘快食用完畢。

此外，家中冰箱的溫度應該要確保在7℃以下，冰箱內部也應該要定時清理；同時將生魚、生肉與豆腐分層、分區擺放，才能避免交叉污染的疑慮。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53845

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https://www.healthnews.com.tw

雞蛋 蛋白質 指數

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