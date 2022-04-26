煮完水餃「整鍋水倒掉浪費」？ 網友聰明妙招超方便

一名網友表示她煮水餃時，常常煮了一大鍋水，倒掉又覺得有點浪費。示意圖／ingimage

煮完水餃後通常都會剩下一大鍋水，有些人會覺得倒掉很浪費，一名網友最近就分享她會利用那鍋水煮蛋花湯，其他網友也提供建議，「很適合煮有勾芡的湯」，但也有人聽了傻眼，「嫌水餃熱量不夠多？」

原PO在PTT以「大家會喝煮水餃剩下的水嗎？」為題發文表示，煮水餃時，常常煮了一大鍋水，倒掉又覺得有點浪費，水跟瓦斯也是錢，但喝起來又有點麵粉味，所以打個蛋花煮湯比較節儉持家，並問「有女孩也會喝煮水餃剩下的水嗎？」

網友紛紛留言，「下次你可以煮湯餃」、「有時候會順便煮蛋花海帶芽味噌湯」、「小時候會這樣煮，直接倒掉還會被老人家嫌浪費」、「我家都會拿來煮玉米濃湯，煮要勾芡的湯還不錯，像酸辣湯」、「我以為加點料煮湯很正常欸？」

此外，網友也表示，「覺得都是麵粉味」、「麵粉水難喝」、「對岸才會這麼吃吧？」、「沒聽過有人這麼做的欸」、「水餃本身很多澱粉了，還喝澱粉煮成的湯，而且或許上面還有灰塵之類的，不太好吧，沒有必要省這種水」、「不用過得這麼可悲吧」、「心裡知道其實沒什麼，但我就覺得這水很髒怪怪的」、「嫌水餃熱量不夠多？」