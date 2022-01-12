獻給女王的絕妙布丁：白金禧年慶的全英食神大賽

圖為約克夏布丁。(路透)

「參賽題目是：最有資格冠上『英國女王 伊莉莎白二世』之名的『絕妙布丁』...烘焙師們，你們有25天的時間！」95歲的英國女王伊莉莎白二世，即將於2022年2月6日迎來自己繼承王位70周年的『白金禧年大慶』（Platium Jubilee）。由於女王本人已是英國歷史上統治時間最久的君主，英國歷史上也不曾為統治者舉辦過白金禧年慶（因為沒人在位那麼久過），因此絞盡腦汁要創造典範的白金漢宮，10日也公布了一系列的慶典規畫，除了大家早就知道的全國放假4天之外，英國王室更特別與民間餐飲集團合作，要認真舉辦全國決鬥的真實版「英國烘焙大賽」，並透過全英海選挑出一份足以流傳世紀的終極宮廷料理作品：一份夠格榮耀女王70年的「英式布丁」（British Pudding）。

白金漢宮表示，能在王室活動登上女王餐桌的宮廷料理，往往最有機會被載入「國家料理史」的不朽地位——例如：英國的經典甜點「維多利亞海綿蛋糕」（Victoria Sponge），據傳就是維多利亞女王下午茶的愛用點心（用圓形的海綿蛋糕夾莓果果醬，現代改良版會再搭配鮮奶油）；現任女王伊莉莎白二世在1953年加冕宴會時，以咖哩濃醬佐冷雞肉的宴客菜「伊莉莎白女王雞」也自此流行於庶民餐飲，並以「加冕雞」（Coronation Chicken）之名繼續變體，甚至成為英國超市冷藏三明治餡料的熱賣口味。

2019年英國王室的聖誕布丁。(取材自白金漢宮)

女王白金禧年的「全英布丁大賽」，是由白金漢宮與英國女王的御用茶葉品牌Fortnum & Mason聯合舉辦。其參賽主題就是「布丁」（Pudding），副題條件是「要能代表女王本人的故事，並結合白金禧年的榮光巧思」，參賽資格是8歲以上的所有英國民眾，徵稿的海選時間是即日起至2022年2月4日——也就是女王繼位周年的前兩日為止。

在26天的徵稿之後，第一階段的評審專家預計將從上萬份的「設計食譜 」裡，進行三階段的篩選與測試，最後挑出5名參賽者進入3月14日的「直播決賽」，並由三位天王級的料理評審——《Master Chef：職業賽》的名廚裁判官加萊蒂（Monica Galetti）、制霸英國BBC飲食節目的料理國寶瑪莉．貝莉女爵（Dame Mary Berry），以及女王伊莉莎白二世的現任皇家 御用總主廚弗拉那根（Mark Flanagan）——挑出最後勝者列入宮廷菜單，成為6月份「英國白金禧年大慶午宴」的壓軸慶祝料理。

女王白金禧布丁的海選總共分成4關，但除了最後的「直播料理對決秀」之外，所有的篩選都是要靠「食譜決勝」而不是臨場發揮的烹飪技法。例如海選第一階段就完全是網路報名的遠端比賽，參賽者只能上傳「一張料理完全成品的照片」（主辦單位特別強調只需拍料理成品，不要你與食物的合照），並用「文字敘述」來說明你的特色食譜的份量、食材、所需料理道具與烹飪方式。

2012鑽石禧年的慶祝典禮。(路透)

但最特別的還不只是條列式的食譜內容ABC，白金漢宮與主辦單位還要求所有參賽者提供一份150字以上的「料理作文」，

「請用150字以上的論述，試論：為什麼您認為您的這道料理，足以匹配、並代表女王陛下？」

「食神大賽考作文」的情況雖然超展開，但卻是這場宮廷料理大賽的評鑑關鍵，畢竟英國皇家廚房對於山珍海味、頂級食材早已見慣，純粹好吃的色香味登頂也只是基本門檻，更重要的是要如何結合歷史與當代，並轉化帝國傳承的文化符號，這才能滿足「白金禧年女王代表菜」的榮光定位。

「給所有參賽食神的建議：這道料理雖然要求傳承與創新，但調理手法首重簡單、俐落，最忌諱鋪張浮誇與過份複雜——切記！要內斂精緻，卻必須深厚高雅。」

女王的現任總御廚弗拉那根如此說明。

一般人想像中的布丁。(本報資料照片)

事實上，白金漢宮這次的題目「以女王白金禧年為故事設定的『英式布丁』」，光是出題的無限可能就以多變到令人困擾——這不僅是在位超過70年、即將年滿96歲的伊莉莎白二世「任內歷史太過漫長」，能被納入的形象元素多到難以選擇；也是因為「英式布丁」在不同時期可以指稱不同料理，從鹹食到甜食、從主食到點心，是極為多樣化、且極為英系的歷史變化集合體。

在外國人的認知裡，黃黃黑黑的雞蛋甜點，應該是一般直覺的「布丁認知」。但在英國，或者是這次白金漢宮的參賽說明裡，「英式布丁」的定義脈絡就至少分為「六大類」——煮布丁（Boiled and steamed puddings，鹹）、烤布丁（Baked puddings，鹹／甜，台灣熟悉的一般布丁可歸在這類）、麵包布丁（Bread puddings，鹹／甜）、麵糊布丁（Batter puddings，鹹）、牛奶布丁（Milk puddings，甜）與果凍布丁（Jellies，甜）。

在所有布丁之中，英國最傳統的布丁料理應該是「煮布丁」。其一開始最早指的其實是類似現代香腸的鹹食料理，基本上就是把各式碎肉、豬血、油脂...塞入動物內臟或腸衣裡，蒸煮或風乾；但較近代的料理也會以果乾、烈酒來取代肉類原素，以模具蒸煮的方式將之甜食化。

英國人給你吃的布丁。蘇格蘭名菜、但卻以恐怖料理知名於國際的「哈吉斯」（羊肚雜碎布丁）。(取材自維基共享)

不過傳統煮布丁的代表名菜，堪稱「英式料理的招牌」——例如極為有名、但很多人無法接受的血腸料理「黑布丁」，或者是蘇格蘭名菜、但卻以恐怖料理知名於國際的「哈吉斯」（羊肚雜碎布丁），都是煮布丁的超級經典——不過在現代料理的跨國融合下，就連英國在地變體的各種「水餃」，也都能被視為廣義的煮布丁。

至於烤布丁的定義，在白金漢宮規則的解釋則更為寬鬆：只要是把原料混在一起送進烤箱裡就算，比較正規的想像就是我們常見的雞蛋布丁；但有的英式烤布丁會有餅皮作烘焙基底，因此現代的「派」（pies）或「塔」（tarts）也都是可以裝載混合餡料而被視為英式烤布丁。

而麵包布丁、麵糊布丁與果凍布丁，各字的定義與呈現方式則相對比較狹義。像是麵包布丁就是以麵包為基底淋上甜醬料；麵糊布丁則以「約克夏布丁」最為有名，其是把麵湖用烤或油炸的方式作成一個容器碗，再淋上熱熱的肉醬、牛肉片搭配使用；果凍布丁則就是果凍。

正因如此，「英式布丁」的內涵包山包海、料理的呈現型式與範圍極其廣泛。更何況這道食譜還必須具備「創新變化」與代表女王統治典故的「承先啟後」，光是選題、典故的解釋就足夠讓各地廚神傷透腦筋——要是連第一關的作文都寫不好了，就更別提接下來的料理變化與手法創意。

圖為血腸黑布丁。(路透)

例如與女王個人關係最深厚的布丁，或許應該是王室與女王本人最常出現的蘇格蘭...的哈吉斯。但光是英國本土，就不是人人都能敢吃這道內臟料理，要如何讓粗曠威猛的哈吉斯符合「內斂精緻卻必須深厚高雅」的競賽提示？改造它成為能登上國宴的世紀名品？就成為比登天還難的空想料理大難題。

不過就算比不贏這場食神大賽，女王白金禧年紀念仍會是英國全民都能享受歡慶的「全國性慶典」——根據白金漢宮與英國政府的規畫，女王白金禧年的慶祝活動，首先會是2022年5月中旬於溫莎堡舉行的「白金禧年馬術大校閱」，在90分鐘的馬術表演裡，現場將有500匹名馬與超過1,000名馬術師與表演者登台，他們不僅要展示出女王最喜歡的馬術技巧，更要用人馬互動的盛大表演方式，重現從女王伊莉莎白一世到女王伊莉莎白二世之間，傳承464年的「不列顛榮光大歷史」。

之後，從2022年6月2日開始（雖然不是紀念日或女王生日當天，但為了方便國民同歡，刻意選在英國天氣較好、民眾也將有暑假可休的6月舉辦），全英國也將以「慶祝女王生日與女王白金禧年」為名，舉國放假４天。到時，除了倫敦的慶祝大閱兵以外，英國各地將舉行全國性、全部城鄉鎮同步的街頭狂歡派對。

圖為女王切蛋糕。(路透)

根據英國政府的特別規畫，在6月2~5日之間的白金禧年慶祝活動中，各級城鎮社區都將舉辦「特色性街頭午宴」。原本規定11點之後不得供應酒精飲品的各地酒吧，也將「以女王之名」在這段慶祝期間延長酒水供應到清晨1點。

儘管對於白金禧年的紀念，在去年一年遭遇了非常多個人變故的女王本人，似乎沒有特別的情緒與喜好。即將滿96歲的他，除了肩頸腰部的骨骼與肌肉衰老退化以外，在今年上半年還將打起精神面對「逆孫」哈利王子即將出版、可能會有更多王室負面猛料的個人回憶錄；二兒子安德魯王子因涉入美國富豪埃普斯坦性侵島案，被受害者具名指控性侵未成年少女的跨海犯罪官司，預料近期也將走入白熱化的法庭交手。