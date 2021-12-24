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重現「中華一番」？日名店推「超大燒賣」網友嘗鮮狂讚

聯合新聞網／綜合報導
日本業者推出超巨大燒賣，大燒賣內部中還放了許多一般尺寸的燒賣。（圖擷取自崎陽軒官網）
日本業者推出超巨大燒賣，大燒賣內部中還放了許多一般尺寸的燒賣。（圖擷取自崎陽軒官網）

日本「崎陽軒」開業超過一百年，販售許多款式的便當、點心等等，是日本非常知名的飲食業者，特別以「燒賣」品項最為知名，也進軍台灣展店。日前他們推出了尺寸相當驚人的巨大燒賣，在網路上引起一陣話題。就有網友嘗鮮，並公開試吃後的心得。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「tdhr」最近挑戰崎陽軒的巨大燒賣。從畫面可以看出，不只燒賣的尺寸相當巨大，就連切開來之後，內部還藏有許多的小燒賣，份量可想而知。

Tdhr因為感到有趣，於是購買了冷凍的宅配巨大燒賣，在家中自行加熱食用。光是收貨的瞬間，就已經讓他感受到「這個，不得了的傢伙來了」。最後他分成兩天，一天吃一小時的情況下，才吃完這顆巨大燒賣。由於他本身就喜歡吃崎陽軒的燒賣，因此覺得相當美味，而且吃了這麼多也不膩。

許多網友則紛紛表示「俄羅斯娃娃嗎」、「這個現在超紅」、「感覺好厲害」、「好像人氣超高不好買」、「很像是中華一番會出現的東西」、「感覺很好吃」、「原來我們以前吃的燒賣都還是幼體，這才是完全體的姿態」、「這大小簡直能當婚禮的蛋糕用了」、「放得下冷凍庫嗎」。

根據崎陽軒官網的資料，這顆巨大燒賣一個就要價3500日幣（相當於新台幣849元），直徑長達11公分、高度10公分，總熱量1509大卡。在巨大燒賣內餡中，則包有22顆普通大小的燒賣。

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