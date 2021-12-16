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花椰菜帶紫色其實更甜 看懂挑選妙招 冷凍前要先做一事

編譯中心／綜合報導
日本農業業者分享花椰菜顏色有什麼差別，以及該如何保存，才能保住美味與營養。（示意圖／取材自ingimage）
日本農業業者分享花椰菜顏色有什麼差別，以及該如何保存，才能保住美味與營養。（示意圖／取材自ingimage）

花椰菜是相當常見的蔬菜，然而要如何挑選品質優良的花椰菜，可是傷透不少人的腦筋。最近就有日本業者，分享了該怎麼判斷花椰菜的好壞，並說明該如何進行保存。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，位於日本石川縣的農業組織「有限会社安井ファーム」，最近在官方推特（twitter）上分享，表示花椰菜在採收時，養分的吸收就會停止，轉而成為單方面的消耗。時間久了，綠色色素就會逐漸被分解，整體顏色轉為偏黃。

業者公布一張有著四顆花椰菜的圖片，並且表示這四顆花椰菜裡頭，品質最理想的是4號花椰菜。原因在於它是這之中顏色最深綠，而且花球分布最為緊實。

另外業者也說明，有時會有表面帶有紫色的花椰菜，但其實這只是花椰菜內部多酚造成的現象，並不代表該花椰菜不健康，且反而很有機率比一般花椰菜更甜美，能遇到可說是非常幸運。

最後，想要盡可能地維持花椰菜的美味，就得將它放在接近0度的空間內，因此需要將花椰菜用可耐冷熱的袋子裝好，放到一般冷藏室裡，避開較溫暖的蔬菜間。如果想要冷凍，最好先用鹽水燙過30秒，減緩花椰菜本身的酵素活動，讓冰凍時的細胞壁不易遭受破壞。如此一來，就能夠封存花椰菜的營養與美味。

日本 蔬菜 推特

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