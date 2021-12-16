花椰菜帶紫色其實更甜 看懂挑選妙招 冷凍前要先做一事
花椰菜是相當常見的蔬菜，然而要如何挑選品質優良的花椰菜，可是傷透不少人的腦筋。最近就有日本業者，分享了該怎麼判斷花椰菜的好壞，並說明該如何進行保存。
根據日本媒體「Hint-Pot」報導，位於日本石川縣的農業組織「有限会社安井ファーム」，最近在官方推特（twitter）上分享，表示花椰菜在採收時，養分的吸收就會停止，轉而成為單方面的消耗。時間久了，綠色色素就會逐漸被分解，整體顏色轉為偏黃。
業者公布一張有著四顆花椰菜的圖片，並且表示這四顆花椰菜裡頭，品質最理想的是4號花椰菜。原因在於它是這之中顏色最深綠，而且花球分布最為緊實。
ブロッコリーが美味しい季節となりました。— 有限会社安井ファーム (@yasuifarm) December 2, 2021
「ツボミがキュッと締まったブロッコリーを選ぶべし」と言われてもよくわからないわという方のために参考画像を再掲いたします。（④に行くほどナイスブロッコリーです）
よきブロッコリーライフをお過ごしくださいませ！ pic.twitter.com/Tn5q6prk4X
另外業者也說明，有時會有表面帶有紫色的花椰菜，但其實這只是花椰菜內部多酚造成的現象，並不代表該花椰菜不健康，且反而很有機率比一般花椰菜更甜美，能遇到可說是非常幸運。
「表面が紫色のブロッコリーは傷んでいるわけではありません！」— 有限会社安井ファーム (@yasuifarm) December 1, 2021
紫色は寒さによってポリフェノールが表面に現れた結果です。むしろ甘味が増している可能性が高いため、見つけたらラッキーブロッコリー！積極的にお手に取っていただければ幸いです。 pic.twitter.com/mnQfULwUJH
最後，想要盡可能地維持花椰菜的美味，就得將它放在接近0度的空間內，因此需要將花椰菜用可耐冷熱的袋子裝好，放到一般冷藏室裡，避開較溫暖的蔬菜間。如果想要冷凍，最好先用鹽水燙過30秒，減緩花椰菜本身的酵素活動，讓冰凍時的細胞壁不易遭受破壞。如此一來，就能夠封存花椰菜的營養與美味。
上一則
快看世界／「血腥瑪麗」雞尾酒百年紀念 命名有淵源
下一則
FB留言