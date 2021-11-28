香港必吃甜品「許留山」留給港人半世紀的消暑回憶

許留山的「芒果西米撈」。（取材自臉書）

三五知己、一家老小逛街時吃甜品，是不少香港 人的生活習慣。要數香港出名的甜品店，「許留山」自然榜上有名。令人惋惜的是，這家有著超過60年歷史的老字號，即將在香港全線結業，成為港人的又一個集體回憶。

「許留山」陷入經營窘境早已不是新聞，多家香港分店在此前因欠租而被迫結業，於去年12月剩下9家，後來減至僅剩一家加盟店，位於油塘的大本型商場。不過，該店近日亦宣布將於今年11月底結業。

走訪大本型商場「許留山」甜品店，發現店鋪開門前半小時已有數十名市民在店外排隊光顧，王女士便是其中之一，她買了兩袋子甜品打包拿走。「小時候和家裡人來，夏天會買一杯芒椰蘆薈爽。對許留山結業感到可惜，因為都有很多年歷史了。」她說：「以前許留山在香港開了很多間，香港人好像我這樣，每個夏天都會去買一杯消暑，是一個回憶。」

許留山是香港芒果甜品界的鼻祖，香港最後一家油塘分店將在11月結業。（中通社）

20世紀60年代初期，「許留山」創辦人許慈玉秉承先父「許留山」之名，在香港元朗街頭以手推車售賣古方龜苓膏及各式涼茶，70年代在元朗炮仗坊開設首間店舖，被顧客稱為「老舖」，仍以賣涼茶為主，與現時港式甜品店的形象風馬牛不相及。

「許留山」於20世紀80年代開始轉型，除了涼茶，還兼售椰汁、糖不甩、果凍等甜品小吃。1992年推出全港首創的「芒果西米撈」掀起風潮，奠定其「港式鮮果甜品店」地位，其後相繼推出逾200款以芒果為主創意甜品及飲品，芒果已和「許留山」畫上等號，被譽為芒果甜品的鼻祖，深受市民喜愛。

這間留守到最後的店裡同樣瀰漫著「芒果風格」，牆上掛著一幅大海報，畫滿芒果甜品和寫上「For the love of mango」等標語，菜單上的菜式名稱也離不開「芒果」。一名買外賣的女士走到收銀台點餐時說：「愛文芒之芋圓仙草1個、芒果西米撈3個、多芒小丸子2個，謝謝。」

許留山是香港芒果甜品界的鼻祖，香港最後一家油塘分店將在11月結業。（中通社）

一名小學五年級女生說：「爸爸媽媽經常帶我來這裡吃，就快結業了，今天我自己特地過來買。這裡主要是做芒果，很多芒果甜品外面都沒得賣，馬上結業了覺得挺可惜的。」

早前不少旅客訪港都會買一杯「許留山」品嚐，讓它成為香港的一個標誌。2016年，全球有逾260家許留山分店，遍布中國 內地、馬來西亞、南韓以及加拿大 等地。惟官方未有交代其他地方的業務會否受香港店舖結業影響。

而在大本型商場「許留山」甜品店裡，3名店員繼續忙裡忙外，一人負責製作甜品、一人招呼顧客、一人收銀及傳菜。店裡僅有的7、8張桌子早已被顧客坐滿了，不少人拿出相機拍攝，希望用鏡頭固定下即將成為回憶的光影，牆上的海報、裝飾和菜單都是他們的目標。店外則陸續有人排隊，這時已離店鋪開門差不多過去兩小時。

「我自己不吃，但我的家裡人會去許留山吃東西的。」一名在店外路過的婆婆說：「香港好多早期的老店都關門了，像許多茶樓，大家都只剩下回憶了。沒有什麼好可惜的，只能說是時代的變遷而已。」