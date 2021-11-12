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橘子太酸怎麼辦？他放在地上來回滾3次「竟然變甜了」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友買到酸的橘子，沒想到放在地上滾個幾次之後，橘子竟然變甜了。 (ingimage)
一名網友買到酸的橘子，沒想到放在地上滾個幾次之後，橘子竟然變甜了。 (ingimage)

如果吃到酸的橘子，多數人要嘛不吃，不然就是再放置一段時間，不過一名網友在臉書分享同事教他的小撇步，沒想到他照做後發現橘子竟然變甜了，直呼「到底是湊巧還是真有神奇功效？」貼文也讓許多人看了嘖嘖稱奇。

原PO在臉書「爆怨2公社」貼文寫道，日前他買了一袋約10幾顆的橘子，家人剝了兩顆來吃，沒想到卻酸到不行，剩下的橘子也就沒人想動了。事後上班時原PO跟同事抱怨這件事，結果一位阿姨跟他說「把橘子在地上滾幾次，會比較甜一點」，讓原PO半信半疑地說「怎麼可能？」

不過當晚回家後，原PO還是試著拿橘子在地上滾，而且還從門口滾到廚房，來回滾個兩三趟，沒想到橘子真的變甜了，讓他相當驚訝。原PO說雖然不是到甜蜜蜜那種，但確實比前一天好吃也有甜味了，「昨晚吃了兩顆就沒人敢吃的橘子，今天就剩三顆了，結果全家真的都把橘子滾來滾去之後，都覺得很神奇」。

貼文引起不少網友熱議，「小時候有聽說過這種事」、「好神奇」、「真假？到底是什麼原理呀？」、「我吃橘子之前都要先玩拋接遊戲，這是真的」。

據中時新聞網報導，曾經有人實測，橘子在經過滾動碰撞後會釋放出甜味，原因是橘子受到撞擊後，細胞遭到破壞，在呼吸作用的加速之下，會釋放出乙烯產生催熟作用，藉此讓橘子裡的醣類釋放，甜度就會增加。

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