電鍋還能這樣用「一次煮3道菜」網驚：從來沒想過

有網友分享利用電鍋一次煮出一餐的秘訣。(示意圖／ingimage)

電鍋是不少華人 家裡必備的電器之一，除了用來煮熟白飯之外，電鍋也具有蒸、燉等烹飪功能，還能作為保溫或熱菜使用，是相當方便的廚房用具之一。而近日一名網友就分享善用電鍋的一項「秘招」，只要一個步驟就能煮出一桌料理，讓許多人看了驚呼「原來可以這樣做」。

原PO在臉書 社團「家常菜」發文分享，自己最常使用的廚具，是三年前購買的「竹製蒸籠」，只要將合適的食材放入蒸籠內，並在電鍋中直接倒入兩杯水，等到水乾跳起後，整籠直接放上餐桌，一頓餐馬上完成。

原PO透過蒸籠和電鍋，只需一個步驟就能烹煮一餐。(取材自臉書)

隨後，原PO也貼出使用蒸籠的照片，只見電鍋正上方，整齊疊放了三個蒸籠，讓許多網友看了紛紛留言「好有儀式感喔，很像在餐廳吃的感覺」、「我怎麼沒想過這方法呢？你太聰明了」、「原來可以這樣弄」、「不用瓦斯，安全方便」、「竟然可以這樣擺」。

此外，也有網友分享自己利用白鐵蒸籠的作法，一次煮三道料理，也讓許多人再驚呼「太好了，學到一招，一次可以多菜多湯」、「太強了，電鍋還有這個功能」；至於許多人詢問如何找到與電鍋尺寸吻合的蒸籠，原PO透露，自己是直接買家中電鍋品牌專用的竹製蒸籠，有網友則回應，前往蒸籠專賣店告知幾人份電鍋或自己量好直徑即可。