我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

水梨「棒狀切法」 一張圖教你如何好處理又輕鬆吃

聯合新聞網／綜合報導
把水梨切成棒狀，既簡單也能輕鬆品嚐。（取材自twitter）
把水梨切成棒狀，既簡單也能輕鬆品嚐。（取材自twitter）

水梨是夏天盛產的食物，由於清涼甘甜，又有潤肺等健康功能，因此是炎夏中相當受歡迎的食物。最近日本媒體「grape」，就分享除了常見切塊狀之外，水梨的另一種處理方式。

媒體報導，「日本農業協同組合（JA全農）」近日在官方宣傳twitter上分享，除了一般的塊狀切法之外，水梨也可以切成棒狀處理，而且手續相當簡單，並且方便食用。

將水梨切成塊狀的步驟說明圖。（取材自twitter）
將水梨切成塊狀的步驟說明圖。（取材自twitter）

具體的作法如下：

1.垂直切成片狀，每片大約1.5公分厚。

2.將每片再以1.5公分切成棒狀。如果遇到種子比較難切的部分，可以改用菜刀切。

3.完成棒狀的的水梨，形狀拿著吃相當方便。

另外貼文也指出，水梨皮是可以吃的。當然如果在意的話，吃的時候把皮剝下來亦可。

棒狀的水梨吃起來很方便。（取材自twitter）
棒狀的水梨吃起來很方便。（取材自twitter）

日本

上一則

豆中之王 黑豆料理2樣

延伸閱讀

美網／好驚喜 大坂直美送場邊小球迷奧運徽章

美網／好驚喜 大坂直美送場邊小球迷奧運徽章
家貓打瞌睡竟面露獠牙、目光兇狠 飼主嚇壞：變妖怪了

家貓打瞌睡竟面露獠牙、目光兇狠 飼主嚇壞：變妖怪了
影／火箭襲擊喀布爾機場西北方民宅 一童死亡

影／火箭襲擊喀布爾機場西北方民宅 一童死亡
同樣是雞「世界最大vs.最小」 網友嚇：是大人跟小孩吧

同樣是雞「世界最大vs.最小」 網友嚇：是大人跟小孩吧

熱門新聞

網友分享，只要在蒸蛋過程加入「紅糖」，吃起來就會像布丁一樣。圖片來源:Ingimage

蒸蛋加「這1樣」變得超好吃 她開蓋驚喜喊：像布丁

2021-08-27 13:17
一名網友分享自己保存魚的方式，即使冰了一個月再拿出來仍然很新鮮。（取材自臉書）

鮮魚如何保存？ 他曝1招：冰1個月後仍像現撈

2021-08-28 02:45
酪梨營養價值高，但切開後若沒有食用完畢，應留意保存方式。 圖／ingimage

酪梨沒保存好 恐吃進自由基 營養師：沒吃完要做這一步

2021-08-23 05:10
麥當勞店員分享「可頌加蛋捲冰淇淋」的隱藏版吃法。圖擷自Dcard

原來麥當勞這兩個搭配最好吃 店員分享「隱藏版美食」

2021-08-25 12:46
網友熱議煮泡麵順序。（示意圖／取材自ingimage）

泡麵加蛋散光光 老饕這招「完美煮蛋法」快學起來

2021-08-26 02:27
吃東西，儘量選在白天，晚上減少進食。圖／摘自Pelexs

減肥想吃零食又怕發胖？學這5招控制食慾開心吃

2021-08-26 15:39

超人氣

更多 >
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」