新鮮雞蛋怎麼挑選？營養師點出選購關鍵

圖片來源 ／健康醫療網

雞蛋 是富含豐富的營養物質，許多家長希望家人吃得營養又健康，該怎麼挑選到比較新鮮的雞蛋呢？振興醫院營養治療科營養師涂蒂雅表示，無論選購的雞蛋為散裝或盒裝洗選雞蛋，建議應優先挑選大小適中、外殼較厚、蛋殼光滑較新鮮的雞蛋，在保藏方面建議可以用一個專門的盒子放雞蛋，或是以塑膠盒或塑膠袋一起存放，保存效果更好。

挑選新鮮雞蛋 把握五大原則

1. 大小適中：大顆雞蛋為年紀長的母雞所生，較小顆很可能是發育不良或年紀小的雞所生。

2. 蛋殼光滑：蛋殼光滑代表毛細孔比較細緻，較不容易受到汙染，挑選上應避免粗糙顆粒。

3. 蛋殼厚實：蛋殼厚度難以觀察，若是體積相同的雞蛋，挑選體積較沉重者。不妨可以用1公升水配6公克鹽巴的比例調製，再將雞蛋放入鹽水中，沉在水中代表品質較新鮮。

4. 裂痕破損、搖晃感不選：雞蛋氣室較大表示存放時間久，拿起來有晃動感代表雞蛋較不新鮮。

5. 認清標章：購買雞蛋多認明CAS或產銷履歷的標章。

雞蛋不需清洗 塑膠袋包覆好

現在仍有少部分看到外殼上有些汙漬想要清洗，涂蒂雅表示，雞蛋購買回來後不需清洗，因為蛋殼外面有肉眼看不見的保護膜，清洗後等於失去一層保護，容易使雞蛋受到汙染，甚至是吸附冰箱的味道。若是洗選雞蛋，蛋殼外面的保護膜已經不見，保存上則會建議與塑膠盒一起存放，不需特別拆開置於冰箱門旁的蛋架上，因拉門的溫度變化大，容易影響雞蛋品質；若是購買散裝雞蛋，也建議用塑膠袋包裝，或者是一個專門的盒子放雞蛋，以免冰箱內食物沒有包覆完好，最後汙染冰箱的食物。

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資料來源：健康醫療網

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