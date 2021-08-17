我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

新鮮雞蛋怎麼挑選？營養師點出選購關鍵

健康醫療網／記者林渝樺報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

雞蛋是富含豐富的營養物質，許多家長希望家人吃得營養又健康，該怎麼挑選到比較新鮮的雞蛋呢？振興醫院營養治療科營養師涂蒂雅表示，無論選購的雞蛋為散裝或盒裝洗選雞蛋，建議應優先挑選大小適中、外殼較厚、蛋殼光滑較新鮮的雞蛋，在保藏方面建議可以用一個專門的盒子放雞蛋，或是以塑膠盒或塑膠袋一起存放，保存效果更好。

挑選新鮮雞蛋 把握五大原則

1. 大小適中：大顆雞蛋為年紀長的母雞所生，較小顆很可能是發育不良或年紀小的雞所生。

2. 蛋殼光滑：蛋殼光滑代表毛細孔比較細緻，較不容易受到汙染，挑選上應避免粗糙顆粒。

3. 蛋殼厚實：蛋殼厚度難以觀察，若是體積相同的雞蛋，挑選體積較沉重者。不妨可以用1公升水配6公克鹽巴的比例調製，再將雞蛋放入鹽水中，沉在水中代表品質較新鮮。

4. 裂痕破損、搖晃感不選：雞蛋氣室較大表示存放時間久，拿起來有晃動感代表雞蛋較不新鮮。

5.  認清標章：購買雞蛋多認明CAS或產銷履歷的標章。

雞蛋不需清洗 塑膠袋包覆好

現在仍有少部分看到外殼上有些汙漬想要清洗，涂蒂雅表示，雞蛋購買回來後不需清洗，因為蛋殼外面有肉眼看不見的保護膜，清洗後等於失去一層保護，容易使雞蛋受到汙染，甚至是吸附冰箱的味道。若是洗選雞蛋，蛋殼外面的保護膜已經不見，保存上則會建議與塑膠盒一起存放，不需特別拆開置於冰箱門旁的蛋架上，因拉門的溫度變化大，容易影響雞蛋品質；若是購買散裝雞蛋，也建議用塑膠袋包裝，或者是一個專門的盒子放雞蛋，以免冰箱內食物沒有包覆完好，最後汙染冰箱的食物。

【延伸閱讀】

Delta變種病毒肆虐　菲律賓病例持續攀升

居家上班身心症大爆發　醫師教四招紓壓技巧

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51019

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

雞蛋 變種病毒

上一則

喝粥吃餅好滋味

下一則

簡單的美味 玉米2吃

延伸閱讀

雞肉、海鮮、蕈菇…營養師端出健康5道菜

雞肉、海鮮、蕈菇…營養師端出健康5道菜
雞蛋營養度與蛋殼、大小、光滑度有相關？營養師來解惑

雞蛋營養度與蛋殼、大小、光滑度有相關？營養師來解惑
洋蔥抗癌降3高 營養師：腸胃不好者最好煮熟吃

洋蔥抗癌降3高 營養師：腸胃不好者最好煮熟吃
【食力】善用分類收納小技巧，延長食物保鮮期

【食力】善用分類收納小技巧，延長食物保鮮期

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

雞蛋營養度與蛋殼、大小、光滑度有相關？營養師來解惑

2021-08-15 01:00
一名網友在好市多買了一盒司康，回家後發現冰在冷凍庫再拿出來沾水加熱，竟然變得更鬆軟好吃。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多的司康放冷凍庫 他分享小秘訣：更鬆軟好吃

2021-08-09 14:16
有人好奇「到底為什麼煮水餃要一直加水？」，引起網友熱議。（示意圖／取材自ingimage）

煮水餃一直加水？內行人詳解「水餃皮不破」妙招

2021-08-12 02:52
榴槤堪稱水果之王，但其味道卻讓人避之惟恐不及。示意圖／Ingimage

榴槤味道眾人避？一招提升口感 「吃過就愛上」

2021-08-10 14:30
喝咖啡已經成為現代人日常生活中不可或缺的一部分，不過根據「彭博」報導 ，其實咖啡的價格在過去一年中悄悄上漲，民眾卻似乎沒有發覺。(Getty Images)

咖啡漲價潮來臨？彭博：過去12個月上漲50%

2021-08-09 23:34
雞蛋是民眾常吃的食材，但買回家後究竟該不該洗，令許多人困擾。（示意圖／取材自ingimage

雞蛋買回家別急著洗 務必等到「這個時機」再清洗

2021-08-09 02:40

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛