日本高中生票選「未來暴紅食物」前5名有2樣台灣味

除了台式雞排之外，古早味蛋糕也備受看好。(本報資料照片)

根據日本 媒體「ITmediaビジネスオンライン」報導，LINE官方近日以日本高中男女為對象，調查「今後可能會流行的食物或飲料」。結果在1003人的投票 結果中，前五名就有兩樣台灣 美食上榜，分別是第三名的「台式雞排」、以及第五名的「台灣古早味蛋糕」。

媒體指出，台式雞排是台灣夜市的「定番」，加入香辛料調味及比臉還大的尺寸是一大特色，照片在網路上蔚為話題。

至於第一名的「水果大福」，則是社群網站上的新寵，剖面映照出水果餡料的樣子甚至被稱為「萌斷面（萌え断）」，受到不分男女的喜愛。

調查分析，投票的高中生為什麼認為這些東西會紅的因素，第一名水果大福的原因為「話題性很高或具有話題潛力」，第二名能喝的起司蛋糕則是「在Instagram上常看到」，第三名台式雞排則為「感覺很好吃，想吃吃看」。

日本LINE調查「今後可能會流行的食物或飲料」結果 第一名 水果大福 得票率21.9％ 第二名 能喝的起司蛋糕 得票率20.0％ 第三名 台式雞排 得票率19.5％ 第四名 水果三明治 得票率18.9％ 第五名（並列） 台灣古早味蛋糕、香蕉果汁、哈密瓜汽水或冰淇淋汽水

得票率17.5％