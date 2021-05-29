日本高中生票選「未來暴紅食物」前5名有2樣台灣味
根據日本媒體「ITmediaビジネスオンライン」報導，LINE官方近日以日本高中男女為對象，調查「今後可能會流行的食物或飲料」。結果在1003人的投票結果中，前五名就有兩樣台灣美食上榜，分別是第三名的「台式雞排」、以及第五名的「台灣古早味蛋糕」。
媒體指出，台式雞排是台灣夜市的「定番」，加入香辛料調味及比臉還大的尺寸是一大特色，照片在網路上蔚為話題。
至於第一名的「水果大福」，則是社群網站上的新寵，剖面映照出水果餡料的樣子甚至被稱為「萌斷面（萌え断）」，受到不分男女的喜愛。
調查分析，投票的高中生為什麼認為這些東西會紅的因素，第一名水果大福的原因為「話題性很高或具有話題潛力」，第二名能喝的起司蛋糕則是「在Instagram上常看到」，第三名台式雞排則為「感覺很好吃，想吃吃看」。
日本LINE調查「今後可能會流行的食物或飲料」結果
第一名 水果大福 得票率21.9％
第二名 能喝的起司蛋糕 得票率20.0％
第三名 台式雞排 得票率19.5％
第四名 水果三明治 得票率18.9％
第五名（並列）
台灣古早味蛋糕、香蕉果汁、哈密瓜汽水或冰淇淋汽水
得票率17.5％
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