我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

買香蕉要選直的還是彎的？果農分析差別「別挑錯了」

聯合新聞網／綜合報導
香蕉要挑彎的還是直的呢？有果農就透露兩種的差別，教導民眾不要挑錯了。（本報資料照片）
香蕉要挑彎的還是直的呢？有果農就透露兩種的差別，教導民眾不要挑錯了。（本報資料照片）

香蕉是最常見的水果之一，不僅方便攜帶，還有豐富的膳食纖維、維生素C、鉀、鎂等礦物質，有助於心血管保健又能幫助排便，但你知道香蕉該選直的還是彎的嗎？有果農就透露兩種的差別，讓民眾選擇時不會挑錯。

據狐搜號「小乾倩倩的遊戲的美食」報導，香蕉一開始都是直的，但在生長過程中，因為對陽光的需求而向上生長，再加上地心引力的作用，久而久之就形成「尾巴向下、頭部向上」的彎曲狀態。但為何還是有直的香蕉呢？這是因為直的香蕉都是還沒有體現向陽性，也就是還沒有成熟，這種香蕉都是在運輸途中，或者在倉庫的時候被催熟的。

直的跟彎的香蕉，哪種比較好呢？「小乾倩倩的遊戲的美食」向一名果農請教，果農直言「當然是彎一些的比較好」，因為彎的香蕉在採收時成熟度比較高，營養成分和口感都比較好，而直的都是在還很青、沒有成熟的時候就摘下來，然後在運送途中催熟，口感和營養成分就比較差。

不過彎香蕉也有缺點，因為已經成熟了，所以保存時間比較短又麻煩，成本也高，不吃的話很快就會腐壞，而直香蕉保存時間比較長，雖然有經過催熟，但也還沒有完全熟透，要腐壞的話還是要經過成熟的那個階段。

美食

上一則

香嫩好下飯 牛肉料理4道

延伸閱讀

阿好姨

阿好姨
這個不能吃！芭樂票、香蕉錢由來 台灣央行說故事

這個不能吃！芭樂票、香蕉錢由來 台灣央行說故事
熊貓幼崽「小奇蹟」首嚐香蕉 興趣不大

熊貓幼崽「小奇蹟」首嚐香蕉 興趣不大
南寧武鳴沃柑放2個月不爛？果農承認泡藥 自己也不吃

南寧武鳴沃柑放2個月不爛？果農承認泡藥 自己也不吃

熱門新聞

有男子吃泡麵搭配可樂喝，沒想到竟然讓他差點丟了性命。圖為示意圖。（本報資料照片）

吃泡麵配可樂 他腹痛到暈倒…醫師：簡直不要命

2021-04-04 02:24
中國百年老字號包子店「狗不理」北京最後一家門店停業，29日登上網路熱搜。（取材自知乎）

中國百年老字號包子店「狗不理」 北京最後門店停業

2021-03-29 03:11
外帶薯條常常很快就變得濕軟，影響口感。（取材自pixabay）

外帶薯條很快就濕軟難吃？內行人透露「永保酥脆」秘技

2021-03-31 03:30
四喜烤麩

上海本幫經典素食

2021-03-30 02:00
一名網友發文抱怨從好市多買回家的商品包裝被人惡意破壞，許多苦主留言表示深有同感。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多又傳偷吃！「老手從底部撕」 苦主嘆：沒水準

2021-03-31 16:39
網友好奇「哪些食物營養價值高但價格低廉」，貼文掀起眾人熱議。（示意圖／ingimage）

哪些食物健康又便宜？網推「4大超級食物」：CP值最高

2021-03-28 01:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船