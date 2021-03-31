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外帶薯條很快就濕軟難吃？內行人透露「永保酥脆」秘技

聯合新聞網／綜合報導
外帶薯條常常很快就變得濕軟，影響口感。（取材自pixabay）
外帶薯條常常很快就變得濕軟，影響口感。（取材自pixabay）

不少人購買麥當勞時，第一件事就是趁薯條還酥脆時將它吃個精光，以免薯條變軟、變難吃，如何才能讓薯條維持如同現炸般的美味呢？一位前麥當勞打工仔熱心分享「保鮮」秘訣。

麥當勞座位有限，多數民眾會選擇外帶回家享用，但美味的薯條卻可能在回家路途中徹底軟化、濕潤，網路更有「薯條剛炸好的7分鐘內最好吃」的說法。不過，高中時曾在麥當勞打工3年的悉尼廣播製作人Bruno Bouchet（波切特）分享了一個小秘訣，讓你的薯條即使冷掉，都還能保持剛炸好般的酥脆口感。

據每日郵報報導，波切特指出讓薯條變濕軟的第一錯誤，就是「封袋」。很多人認為，拿到薯條後把紙袋袋口摺好密封，能維持薯條的熱度，然而這是錯誤動作，因為當你把袋口封好時，反而是在「蒸」薯條。所以正確的作法是：將紙袋「打開散熱」，讓水氣逸出，避免薯條軟化。

第二，就是不要將薯條「垂直」放置，這會讓薯條冷得更快。波切特表示，將薯條平放，熱度會從一側散出，而不是從頂端跑掉，這種做法能減緩薯條降溫的速度。至於要如何維持薯條的熱度？他說，將薯條平放在紙袋底部，然後將漢堡壓在上方保溫即可。

他強調，把薯條水平置於紙袋底部，漢堡疊在上方，讓紙袋透氣，「我保證你從此不會再吃到濕軟的薯條。」

麥當勞

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