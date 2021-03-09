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肉買回來要不要洗？問題掀熱議 內行人曝「正確方法」

編譯中心 / 綜合報導
網友好奇「大家是會洗肉派還是不洗肉派」，貼文掀起熱議。示意圖／Ingimage
網友好奇「大家是會洗肉派還是不洗肉派」，貼文掀起熱議。示意圖／Ingimage

許多人切蔬果前會用水沖洗表皮的農藥或髒汙，但你有聽過洗肉嗎？一名女子透露，從超市買肉回來會先「用水沖洗」在下鍋料理，不過身旁的朋友都沒有這習慣，讓她不禁好奇「大家是會洗肉派還是不洗肉派」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，在宿舍跟大學同學一起開伙煮飯時，因為把肉拿去沖水朋友看到就很訝異，甚至男友也對此行為感到疑惑，對此原PO提到平常只洗肉塊上的血水，火鍋肉片則不會沖洗，「老一輩的人有這習慣，至少我家裡的人都會，所以也跟著照做」。

貼文一出，獲得不少共鳴，「我會洗耶，用過濾水沖過一遍再放進鍋裡一起煮，畢竟不知道製作過程機器乾不乾淨，總覺得這樣比較衛生」、「我也會洗，就想洗掉多餘的血水和油汁」、「我媽說切的時候搞不好會不小心掉在地上，所以也都會洗一下」、「我也會洗尤其是雞胸肉，上面都會有一層黏黏的東西」。

但也有人表示，「之前看過一篇外國報導，在流理臺洗生肉的時候，因為水會噴濺加上生肉上的細菌其實滿多，反而會造成整個環境的汙染，所以建議大家可以用直接川燙的方式去除血水和髒污，雖然多一個步驟有點麻煩但其實會比較衛生」、「之前看電視上說用熱水燙一下是最好的方法」。

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