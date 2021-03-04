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蜂蜜「整罐凝固」怎麼辦？養蜂專家3解方：品質保證

編譯中心 / 綜合報導
網友發現買回家的蜂蜜放了幾個月後竟「整罐凝固」，發文詢問解決方法。(示意圖／Ingimage)
網友發現買回家的蜂蜜放了幾個月後竟「整罐凝固」，發文詢問解決方法。(示意圖／Ingimage)

吃蜂蜜好處多！不少民眾都喜歡喝蜂蜜水，藉此改善睡眠、幫助消化，許多甜點也會與蜂蜜結合，增添新風味。日前，一名網友在PTT發文表示，買來的蜂蜜放在抽屜裡好幾個月，沒想到再拿出來時竟已「整罐凝固」、完全倒不出來，並詢問是否有方法可以解決。

貼文釣出達人來解答，養蜂專家指出，蜂蜜結晶其實是純蜂蜜的指標，若遇到類似情況，可將結晶蜜放入加水的鍋中，底下放網子隔開，以不超過60°C的溫度為其隔水加熱。另外，也可用電毯將結晶蜜包覆，或放在飲水機上利用蒸汽慢慢溶解結晶，這些方法都能解決結晶的問題。

養蜂專家表示，蜂蜜會凝固與是否放冷凍或有沒加砂糖無關，主要是因為蜂蜜含有葡萄糖與果糖成份，「天然葡萄糖含量高於天然果糖時，蜂蜜容易結晶成固體；反之，天然果糖含量高於天然葡萄糖時，則不容易結晶」。前者的結晶速度較快，通常寒流過後就會發現蜂蜜底層已經固化，只有上層還能流動，後者則是在長期保存、好幾年過後，才會發現倒不出來的狀況。

文中也寫道，蜂蜜結晶其實就是「固體蜂蜜」，並不會影響蜂蜜的品質，若民眾遇到類似情況，除了加熱還原外，也可以直接食用蜂蜜結晶，或是塗抹在吐司上頭，搭配著一同入口。

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