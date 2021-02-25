我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

冷凍魚片怎麼煮才好吃？網揭一招不敗料理方法

編譯中心／綜合報導
網友在網路上詢問冷凍魚片要如何料理才會美味，引發熱議。（示意圖，ingimage）
網友在網路上詢問冷凍魚片要如何料理才會美味，引發熱議。（示意圖，ingimage）

現代人生活繁忙，因此不少長輩會送食物給子女，希望孩子能吃得方便又健康。不過，有網友近日在網路上以標題「冷凍魚片如何變好吃？」發文，詢問是否有內行人能指點迷津，提供有效烹煮魚片的辦法。此文一出，吸引許多網友討論，留言蓋起高樓。

一名女網友日前透露，「我有一個非常愛我們的婆婆，會一直寄她煮好的食物冷凍過來給我們，魚片常常是土魠（台語）或鮭魚，但是微波跟蒸過後都不好吃」，在毫無辦法下，原PO只好上網求助大家，「有沒有什麼再次煮會變好吃的方法？好多魚片塞滿了冷凍庫，真的是很傷腦筋」。

許多網友紛紛提出建議，「這兩種清煎就很好吃了」、「鮭魚可以拆碎後炒飯」、「做糖醋、紅燒或咖哩，有醬的試試」、「魚再次煎香後，加沙茶跟XO醬跟白菜燉一鍋湯」、「煎到表皮金黃，沾胡椒鹽」、「魚熟凍再煮都會過熟，做成魚鬆或魚滷肉吧」、「鮭魚看能不能煎香，然後弄碎跟一些菇類跟菜弄成炊飯」、「炒成魚鬆，不然就是沾粉拿去炸，然後吃醬配魚片」。

還有部分網友分享個人的不敗料理經驗，「混合切塊豆腐+蛋液，灑點蔥做烘蛋，我用這樣做幾乎沒有失敗的魚」、「弄成白醬鮭魚義大利麵，小孩大人都愛吃」。

除此之外，原PO婆婆的行徑也引起網友討論，「長輩定期帶來的熟食對我來說真的是場夢魘」、「不能寄生鮮嗎」、「就算我自己煎或蒸魚都盡量控制當餐的量，因為熱來熱去很難好吃，更別說寄來的熟魚，而且只是鮭魚而已，又不是很特別，講白點我會去拒絕」。

義大利

上一則

哪種青菜最難吃？網友答案一面倒：怎樣料理都沒救

延伸閱讀

想增強免疫力 多吃7種營養素食物 維生素、鋅不可缺

想增強免疫力 多吃7種營養素食物 維生素、鋅不可缺
銀髮料理 養生美味兼具

銀髮料理 養生美味兼具
冬天容易腳抽筋 吃對食物能預防

冬天容易腳抽筋 吃對食物能預防
北港台菜冬令鍋品暖心特專組合歡迎預訂新春辦桌菜團圓宴客

北港台菜冬令鍋品暖心特專組合歡迎預訂新春辦桌菜團圓宴客

熱門新聞

只需簡單三招，美味又不黏鍋的麵條即可誕生。 示意圖。圖片來源／ingimage

煮麵條何時下鍋最讚？ 老饕教3撇步：不黏鍋又Q彈

2021-02-21 01:47
網友分享變化炸年糕，餛飩皮包紅豆口味年糕，再灑糖粉，看起來超美味。取材自臉書

剩餘年糕大變身 不只裹蛋液炸...還能變春捲、蛋撻

2021-02-19 01:46
網友好奇「最難吃的青菜是誰」，多數人投給過年必吃的吉祥菜。（示意圖／ingimage）

哪種青菜最難吃？網友答案一面倒：怎樣料理都沒救

2021-02-24 01:48
網友製作的異形水餃，嚇壞年幼的女兒。（取材自臉書）

她動手做金魚蝦餃 端出「血淋淋」成品 女兒嚇壞不敢吃

2021-02-18 01:15
有網友在網路上詢問結球萵苣的料理方法，引發熱議。示意圖／ingimage

萵苣只能生吃嗎？行家這樣料理：又香又甜超美味

2021-02-23 00:43
麥當勞員工曝光麥當勞廚房製作洋蔥餡料的過程。（取材自tiktok）

麥當勞員工爆料洋蔥製作方式 網友：以後不敢吃了

2021-02-17 00:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度
多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽