冷凍魚片怎麼煮才好吃？網揭一招不敗料理方法

網友在網路上詢問冷凍魚片要如何料理才會美味，引發熱議。（示意圖，ingimage）

現代人生活繁忙，因此不少長輩會送食物給子女，希望孩子能吃得方便又健康。不過，有網友近日在網路上以標題「冷凍魚片如何變好吃？」發文，詢問是否有內行人能指點迷津，提供有效烹煮魚片的辦法。此文一出，吸引許多網友討論，留言蓋起高樓。

一名女網友日前透露，「我有一個非常愛我們的婆婆，會一直寄她煮好的食物冷凍過來給我們，魚片常常是土魠（台語）或鮭魚，但是微波跟蒸過後都不好吃」，在毫無辦法下，原PO只好上網求助大家，「有沒有什麼再次煮會變好吃的方法？好多魚片塞滿了冷凍庫，真的是很傷腦筋」。

許多網友紛紛提出建議，「這兩種清煎就很好吃了」、「鮭魚可以拆碎後炒飯」、「做糖醋、紅燒或咖哩，有醬的試試」、「魚再次煎香後，加沙茶跟XO醬跟白菜燉一鍋湯」、「煎到表皮金黃，沾胡椒鹽」、「魚熟凍再煮都會過熟，做成魚鬆或魚滷肉吧」、「鮭魚看能不能煎香，然後弄碎跟一些菇類跟菜弄成炊飯」、「炒成魚鬆，不然就是沾粉拿去炸，然後吃醬配魚片」。

還有部分網友分享個人的不敗料理經驗，「混合切塊豆腐+蛋液，灑點蔥做烘蛋，我用這樣做幾乎沒有失敗的魚」、「弄成白醬鮭魚義大利 麵，小孩大人都愛吃」。

除此之外，原PO婆婆的行徑也引起網友討論，「長輩定期帶來的熟食對我來說真的是場夢魘」、「不能寄生鮮嗎」、「就算我自己煎或蒸魚都盡量控制當餐的量，因為熱來熱去很難好吃，更別說寄來的熟魚，而且只是鮭魚而已，又不是很特別，講白點我會去拒絕」。