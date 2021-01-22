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超市「4種食物」打折也別買 內行曝原因：商家都不敢吃

編譯中心／綜合報導
內行人提醒去超市千萬別買「4種食物」，即使下殺優惠也不能心動。（示意圖／ingimage）
內行人提醒去超市千萬別買「4種食物」，即使下殺優惠也不能心動。（示意圖／ingimage）

超市除了販售豐富多樣的商品，也會推出打折優待來吸引顧客，對此就有內行人提醒去超市千萬別買「4種食物」，即使下殺優惠也不能心動，並直言「商家自己都不會給家人吃」。

搜狐號《大慶談美食》發文，許多人會到超市、攤販採買各種食材，但如果看到這「4種食物」就建議不要購買，不僅營養價值低，就連商家自己都不會吃。

醃菜

醃菜長時間暴露在空氣下，容易含有大量細菌，吃多對身體不好，尤其腸胃不好的人更應該注意，如果大家想吃醃菜，建議自己動手醃製或買包裝好的醃菜，由於已經完全密封，所以適量食用是可以的。

滷肉

市面上最常見的食材，它屬於敞開著放販售，而且是一種涼性食材，切記不要一次大量購買，尤其遇到打折時，因為放置時間已經過久，肉類品質早已變差，營養價值也不高。

特價蔬菜

特價蔬菜大已壞掉一半，或許買一大把有讓人賺到的感覺，但根本就不能拿來食用，千萬別因為特價而跑去購買，這樣只會給自己造成更大的損失。

散裝的解凍丸子

散裝解凍丸子大多放在超市的冰櫃裡，大家去買這種散裝丸子，會發現丸子是直接敞開著，如果顧客沒戴口罩選購，唾液容易飛進丸子內，加上買回家沒事先沖洗就丟進鍋裡的話，衛生問題讓人擔憂，因此建議大家買袋裝丸子才安全又衛生。

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