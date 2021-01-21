印度城市要幫「火龍果」改名 原因竟跟中國有關

火龍果。（本報資料照片）

印度 人民黨執政的古茶拉底省最近宣布，因火龍果外型像蓮花，改以梵文命名為Kamalam（蓮花）。但有人懷疑，火龍果是因為名稱中有「龍」字，遭印度反中情緒波及而改名。

古茶拉底省（Gujarat）政府在宣布把火龍果改名後，立刻遭許多印度網友推文貼上搞笑諷刺的圖片，指下一步政府是不是也要把香蕉、橘子根據形狀改名？

綜合印度時報（Times of India）、News 18等印度媒體今天報導，古茶拉底省長魯帕尼（Vijay Rupani ）19日在一場園藝發展任務記者會上宣布，「我們已經申請了火龍果的名稱專利，決定把在古茶拉底省生長的火龍果（Dragon fruit）改名為Kamalam。」Kamalam在梵文的意思是蓮花。

中印邊境 衝突引發印度反中情緒，有人懷疑，可能因「龍」字會聯想到中國 ，執政古茶拉底省的右翼政黨印度人民黨（BJP）在反中情緒下，把火龍果改名。

而印度人民黨的黨徽就是蓮花，反對黨批評此舉是出於政治動機。

但魯帕尼宣稱，火龍果的名稱不恰當，它的形狀長得像蓮花，所以命名為Kamalam，這與政治無關。

稍早，古茶拉底省政府也向印度農業研究委員會（Indian Council of Agriculture Research）提案建議，把火龍果改名為Kamalam。

在古茶拉底省官方把火龍果依外形改名後，有印度網友在推特（Twitter）上嘲諷地說，不知道他們（古茶拉底省政府）會不會正計畫也把香蕉、橘子等水果重新根據外形命名？一些印度網友更推文張貼一些自製的圖片和文字搞笑，尤其是鎖定香蕉等水果，衍生一連串的推文和圖片。

報導說，率先在古茶拉底省種植火龍果的卡奇縣（Kutch）農民，已經在當地市場以Kamalam新命名販售火龍果。古茶拉底省政府希望藉著重新命名，推廣這種水果的銷售。