我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

加州疫情減慢 死亡人數仍創單日新高

印度城市要幫「火龍果」改名 原因竟跟中國有關

中央社／新德里21日專電
火龍果。（本報資料照片）
火龍果。（本報資料照片）

印度人民黨執政的古茶拉底省最近宣布，因火龍果外型像蓮花，改以梵文命名為Kamalam（蓮花）。但有人懷疑，火龍果是因為名稱中有「龍」字，遭印度反中情緒波及而改名。

古茶拉底省（Gujarat）政府在宣布把火龍果改名後，立刻遭許多印度網友推文貼上搞笑諷刺的圖片，指下一步政府是不是也要把香蕉、橘子根據形狀改名？

綜合印度時報（Times of India）、News 18等印度媒體今天報導，古茶拉底省長魯帕尼（Vijay Rupani ）19日在一場園藝發展任務記者會上宣布，「我們已經申請了火龍果的名稱專利，決定把在古茶拉底省生長的火龍果（Dragon fruit）改名為Kamalam。」Kamalam在梵文的意思是蓮花。

中印邊境衝突引發印度反中情緒，有人懷疑，可能因「龍」字會聯想到中國，執政古茶拉底省的右翼政黨印度人民黨（BJP）在反中情緒下，把火龍果改名。

而印度人民黨的黨徽就是蓮花，反對黨批評此舉是出於政治動機。

但魯帕尼宣稱，火龍果的名稱不恰當，它的形狀長得像蓮花，所以命名為Kamalam，這與政治無關。

稍早，古茶拉底省政府也向印度農業研究委員會（Indian Council of Agriculture Research）提案建議，把火龍果改名為Kamalam。

在古茶拉底省官方把火龍果依外形改名後，有印度網友在推特（Twitter）上嘲諷地說，不知道他們（古茶拉底省政府）會不會正計畫也把香蕉、橘子等水果重新根據外形命名？一些印度網友更推文張貼一些自製的圖片和文字搞笑，尤其是鎖定香蕉等水果，衍生一連串的推文和圖片。

報導說，率先在古茶拉底省種植火龍果的卡奇縣（Kutch）農民，已經在當地市場以Kamalam新命名販售火龍果。古茶拉底省政府希望藉著重新命名，推廣這種水果的銷售。

印度 邊境 中國

上一則

這是和牛？不見油花他傻眼 內行人點出關鍵

延伸閱讀

滯中7個月！載澳煤的印度商船離開了

滯中7個月！載澳煤的印度商船離開了
印度IT業創新高

印度IT業創新高
印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低
特斯拉揮軍印度 成立公司

特斯拉揮軍印度 成立公司

熱門新聞

內行人點名餐廳「最髒的5道菜」，並直言「連員工都很少吃」。示意圖／ingimage

餐廳點菜當心！內行曝「5樣地雷菜」：員工都不吃

2021-01-19 02:20
好市多新商品「鮭魚親子丼」，網友吃完大讚划算好吃。取材自臉書

好市多新品「鮭魚親子丼」太誘人 網友加碼邪惡吃法

2021-01-16 01:00
日本網友貼出「台灣菠蘿油」麵包店買的菠蘿油麵包。（取材自2ch）

日本人瘋「台灣菠蘿油麵包」網友：對香港很失禮

2021-01-14 02:09
圖為山西糖酒博覽會上展出的中低價位白酒。（中新社）

世界6大蒸餾酒「中國白酒」英文名改了！

2021-01-14 08:00
一名網友去火鍋店用餐點了和牛，上桌後卻讓他直呼「這不是和牛」。 圖擷自臉書社團「爆怨公社」

這是和牛？不見油花他傻眼 內行人點出關鍵

2021-01-20 14:34
網友買到份量超多的肉鬆三明治。取材自臉書

買三明治遇「肉鬆加到爆」店家 讓她驚呼「免錢嗎」

2021-01-16 03:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人