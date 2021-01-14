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日本人瘋「台灣菠蘿油麵包」網友：對香港很失禮

編譯中心／綜合報導
日本網友貼出「台灣菠蘿油」麵包店買的菠蘿油麵包。（取材自2ch）
日本網友貼出「台灣菠蘿油」麵包店買的菠蘿油麵包。（取材自2ch）

台灣常見的菠蘿麵包，真正起源是香港，近年菠蘿麵包和菠蘿油逐漸在日本流行，卻有不少店家大打是台灣美食，讓很多日本人感到困惑，也有人認為這樣對起源地很不敬。

日本網友在論壇貼出號稱在台灣大紅的「菠蘿油麵包」，店家名稱為「台灣菠蘿油」，引起日本網友關注：「卡路里看起來很可怕」、「1200大卡卻沒飽足感的食物」、「不需要夾奶油吧」、「奶油在台灣很便宜嗎？這麼大塊」、「塞個紅豆餡好像會很好吃」、「感覺能吸引美國人」、「曾經在台灣看過，但當地似乎是以香港命名」。

近年菠蘿麵包在日本盛行，但不少日本人似乎誤會它來自台灣，有些麵包店會直接介紹菠蘿麵包是台灣小吃店的招牌美食，像大阪心齋橋的高級麵包店「非常識」曾在去年10月推出期間限定的「台灣菠蘿麵包」（台湾メロンパン）。雖然裡面提到源自香港，但依然主打是台灣名產。

不少網友在其宣傳推特下方留言糾正：「把香港的菠蘿油說成台灣的人快跟香港道歉，對人家的飲食文化太失禮了，對台灣也很失禮，因為台灣的菠蘿麵包不是長這樣的」、「把香港起源的東西賦予台灣印象這樣很不好」、「台灣菠蘿麵包雖然在夜市也會看到，但並非主流美食」、「這就像把台灣珍珠奶茶介紹成日本美食是一樣的感覺」。

搞錯菠蘿油起源的日本業者不只一家，大阪另一家麵包店「山比子麵包」曾推出一系列台式麵包，包括胡椒餅、滷肉麵包、雞排三明治等，其中也包含台灣名號的菠蘿油。

菠蘿麵包源自香港，菠蘿麵包經烘焙過後表面金黃色、凹凸的脆皮狀似菠蘿（鳳梨）而得名。菠蘿油是從菠蘿麵包發展而來的食品，橫向切開夾著一塊厚切的奶油片，香港很多茶餐廳都會供應菠蘿油，搭配奶茶作為下午茶餐或早餐。

日本麵包店推出一系列台灣口味麵包，其中包含菠蘿油。（取材自推特）
日本麵包店推出一系列台灣口味麵包，其中包含菠蘿油。（取材自推特）

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