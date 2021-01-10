醬油款式多該怎麼挑？內行人指關鍵在兩個字

一名網友詢問醬油應該怎麼挑選比較好，有內行人建議看成分。圖／ingimage

所謂「柴米油鹽醬醋茶」，醬油是每個家庭不可或缺的調味料之一，加入些許便可提升食材的美味，但市面上醬油品牌百百款，讓人眼花撩亂不知道該怎麼選擇。一名網友貼文發問，表示家裡的醬油用得很快，但媽媽每次買醬油都沒有挑品牌，只要看到特價就買，讓他很傷腦筋，於是求助鄉民們意見，「醬油怎麼挑比較不會踩雷？」

原PO表示媽媽常常會滷肉，所以家裡的醬油常常很快就用完了，但是每次她買的醬油品牌都沒有固定，只要看到大賣場有特價就買，口味也不太穩定，有時很剛好，有時又太死鹹。原PO覺得為了家人的健康，醬油應該要選好一點，但問題是品牌琳瑯滿目，有些標示全豆純釀造、黑豆醬油，但也有什麼都沒寫的，讓他不知道該怎麼選擇。

原PO希望網友們能給些意見，教導如何挑選醬油比較不會踩雷，許多人分享經驗表示「看你的用途，我買薄鹽的比較多」、「滷肉我都選普通的，用高級的好傷本」、「太便宜的不要買，有一些是化學醬油，吃起來就很死鹹，一分錢一分貨啊」、「我是看成分，同一個牌子成分差距也很大，味道還能靠香料再調整」。

比較專業的網友建議先搞懂原料成分，「化學醬油的成分會寫氨基酸液或大豆酸水解液，先過濾掉這類，再來篩選出幾個鈉含量較低、不含防腐劑的選項」、「搞懂原料、釀造方式然後認真看成分，可以避掉很多雷」，還有人說「盡量買玻璃罐裝的！因為塑膠罐無法進行高溫 殺菌，所以會添加一點防腐劑」、、「看成分，越單純越好」。