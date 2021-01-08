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老婆深夜想吃烏魚子…人夫竟用這種水果做出來

編譯中心 / 綜合報導
男網友因為老婆想吃烏魚子，卻因太晚不知上哪買，自己DIY做出一盤超逼真的烏魚子。取材自臉書
男網友因為老婆想吃烏魚子，卻因太晚不知上哪買，自己DIY做出一盤超逼真的烏魚子。取材自臉書

冬天是享用烏魚子的季節，一名男網友表示在加班的老婆晚上傳訊說想吃烏魚子，但因天色已暗店家都要打烊了不知上哪買，於是他靈機一動，自己做出一盤複製度超高的「烏魚子」，引起網友熱議，紛紛稱讚他的機智，但也不禁搖頭嘆如果被他老婆發現真相「覺得不太妙……」。

一名人夫6日在臉書社團PO文，指出他正在忙著加班的老婆晚上忽然傳line說「想吃烏魚子」，他心想這麼晚的時間要去哪買？有賣烏魚子的商家幾乎已經打烊，隨後他想到一個妙招。

從原PO分享的照片可以看到一盤切了十片的烏魚子佐蒜苗白蘿蔔，不過仔細一看，旁邊擺了三顆柿餅，原來這盤竟是柿餅的切片，從外觀、色澤來看都相當逼真，彷彿是真的烏魚子，完成後他還感嘆「還好我想到這招！」，並認為老婆下班回來看到一定很感動！

貼文掀起熱烈討論，吸引1.3萬人按讚，「認真說，很像」、「創意料理」、「感覺找到烏魚子還比較容易」、「刀功真好，切得好像」、「整個神複製」、「真的超完美偽裝」、「你沒先用火烤一下，哈哈」、「還尬蒜苗，算有心了！」。也有不少人擔心原PO太太品嘗後的反應「吃下去之後，就有你受的了」、「你確定你活得過明天？」、「最後的一餐」、「我很想知道你…還活著嗎？」、「想看老婆吃完後的表情」、「你可能會被滅口…」。

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