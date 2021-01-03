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如何煮出完美「泡麵蛋」？達人親傳授這幾招祕訣

編譯中心 / 綜合報導
許多人煮泡麵都喜歡加蛋，然而要煮出一顆完美的「泡麵蛋」其實是有技巧的。示意圖。圖片來源／ingimage
許多人煮泡麵都喜歡加蛋，然而要煮出一顆完美的「泡麵蛋」其實是有技巧的。示意圖。圖片來源／ingimage

許多人煮泡麵都喜歡加蛋，然而要煮出一顆完美的「泡麵蛋」其實是有技巧的。近日一名自稱「泡麵達人」的台灣網友在網上傳授祕訣，讓留言直呼，「好專業，泡麵蛋達人！」

一名網友近日發文指出，泡麵用泡的跟煮的，好吃程度差好幾條街，而「蛋」更是在泡麵裡扮演靈魂角色，絕對不可以少。不過他也疑惑，把蛋加入泡麵後，到底要讓它保持完整？還是要馬上攪散開來，讓蛋融入湯頭，變成濃濃稠稠的口感比較好吃呢？

對此，底下網友紛紛要他加2顆蛋，「一顆打散，一顆不要打散」、「左半邊打散，右半邊完整啊」；也有網友認為，「半熟蛋戳破，蛋液流出最棒」、「我都是泡麵吃完剩下湯才打蛋下去做成蒸蛋」。

其中，還有一名自稱「泡麵達人」的網友回文，教大家煮出「完美泡麵蛋」。他表示，完美的蛋，蛋黃要呈現膏狀但不會流動，口感綿密濕潤不乾燥，卻又不會太生。

他指出，蛋在水溫約100度就要放，記得湯要蓋過蛋黃，如果怕黏鍋底就要稍微攪動，接著讓水溫略微下降，但切記讓下面還在加熱，因此只要再10到15秒上下就可以關火，「可以用蛋白是否已經都變白判斷」。

該網友接著說，把蛋起鍋放到碗裡，湯溫會再下降，此時剛好是悶蛋黃的最佳溫度，「等你吃幾口麵以後，蛋黃就在湯裡熟成了」，一顆完美泡麵蛋也就這樣誕生。超專業講解也引起眾人鼓掌，「好專業」、「我每次都黏鍋！」

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