健身族必看！五星名廚教你微波爐做「有肌力沙拉」
冬天容易囤積熱量，運動族群最怕努力消耗的卡路里，在吃錯食物中又悄悄累積起來。女性健身社群｢有肌勵｣，邀請台灣五星大廚張威展，直播教做｢無油凱薩醬佐有肌力沙拉｣，微波爐就可料理，輕鬆搞定減脂增肌餐。
張威展是熱愛健身的五星飯店主廚，熱愛料理、攝影以及旅行，也是各大廚具、鍋具、食品廠商指定最愛的烹飪老師，獲邀擔任多家品牌商顧問。近年來，他極力推廣健康料理，希望幫助大家吃得安心、也減少負擔。
｢無油凱薩醬佐有肌力沙拉｣食譜如下
微波雞胸 食材：
1.雞胸肉1副
2.黑胡椒粒3g
3.香蒜粒3g
4.義大利香料3g
5.橄欖油20ml
無油凱薩醬 食材：
1.無調味腰果200g
2.芥末子醬30ml
3.蒜瓣30g
4.鹽巴5g
5.義大利香料5g
6.黑胡椒粒2g
7.白開水300ml
購買食材：
1.綜合生菜1盒
2.彩色番茄1盒
3.蘋果1顆
4.雞胸肉1盒
5.無調味腰果1包
作法：
1.雞胸肉切塊後取保鮮盒，將雞胸肉與調味料放入後蓋盒。
2.醃漬30分後，放入微波爐。時間2分鐘與600w設定即可。
3.取調理機，將腰果、芥末子、蒜瓣、鹽巴、義大利香料、黑胡椒粒、白開水放入後，蓋上盒蓋後，時間35秒，轉速Max鍵與啟動鍵攪打即可。
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