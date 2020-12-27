健身族必看！五星名廚教你微波爐做「有肌力沙拉」

五星主廚張威展。（圖：有肌勵提供）

冬天容易囤積熱量，運動族群最怕努力消耗的卡路里，在吃錯食物中又悄悄累積起來。女性健身 社群｢有肌勵｣，邀請台灣 五星大廚張威展，直播教做｢無油凱薩醬佐有肌力沙拉｣，微波爐就可料理，輕鬆搞定減脂增肌餐。

張威展是熱愛健身的五星飯店主廚，熱愛料理、攝影以及旅行，也是各大廚具、鍋具、食品廠商指定最愛的烹飪老師，獲邀擔任多家品牌商顧問。近年來，他極力推廣健康料理，希望幫助大家吃得安心、也減少負擔。

｢無油凱薩醬佐有肌力沙拉｣食譜如下

微波雞胸 食材：

1.雞胸肉1副

2.黑胡椒粒3g

3.香蒜粒3g

4.義大利 香料3g

5.橄欖油20ml

無油凱薩醬 食材：

1.無調味腰果200g

2.芥末子醬30ml

3.蒜瓣30g

4.鹽巴5g

5.義大利香料5g

6.黑胡椒粒2g

7.白開水300ml

購買食材：

1.綜合生菜1盒

2.彩色番茄1盒

3.蘋果1顆

4.雞胸肉1盒

5.無調味腰果1包

無油凱薩醬佐有肌力沙拉食譜。（圖：有肌勵提供）

作法：

1.雞胸肉切塊後取保鮮盒，將雞胸肉與調味料放入後蓋盒。

2.醃漬30分後，放入微波爐。時間2分鐘與600w設定即可。

3.取調理機，將腰果、芥末子、蒜瓣、鹽巴、義大利香料、黑胡椒粒、白開水放入後，蓋上盒蓋後，時間35秒，轉速Max鍵與啟動鍵攪打即可。